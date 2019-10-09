2019玩味柿餅節！最美秋季顏色「新埔曬柿」捏柿、品柿找尋百年客庄風味

▲新竹新埔鎮正值「曬柿」季節，整個小鎮全籠罩在黃橙橙的景緻下，堪稱秋天最美的顏色！（記者湯興漢攝，下同）



記者徐恩樂／新竹報導



每到秋收季節，新竹新埔鎮的九降風起，每戶農家在院子裡擺滿一顆顆金黃碩大的柿子，這個大茗鼎鼎的「曬柿」時刻，讓整個小鎮全籠罩在黃橙橙的景緻下，堪稱秋天最美的顏色！來到位於旱坑里知名的「金漢柿餅教育農園」，時間不到中午，遊客絡繹不絕早已駐足朝聖，拿著相機捕捉一年一度難得的曬柿美景，隔著棚架感受與柿子的距離，人和水果一起做日光浴，畫面格外愜意。





▲隔著棚架感受與柿子的距離，人和水果一起做日光浴的畫面，氣氛十分悠閒放鬆。



一年一度的曬柿季節終於來臨！柿餅是傳統客家村落傳承百年的美好風味，早期也是富貴家庭餐桌上的高級甜點，生性勤儉持家的客家人習慣留存糧食，飲食文化偏好醃漬與重鹹，除了柿餅、柿霜，蘿蔔乾與客家福菜香氣濃郁，同樣已耐久、耐放聞名，客家婦女捲起袖子下廚，瞬間能變身為餐桌上最體面的佳餚。



金漢柿餅教育農園現由第三代經營，九月下旬正是碩大飽滿的牛心柿產季，走進園區，印入眼簾的是紅磚瓦屋的懷舊三合院，棚架擺滿鮮豔欲滴的柿子，一顆一顆排隊整齊接受陽光照拂，光影層疊倒映在地板，加上空氣中瀰漫陣陣甘甜香氣，色香味繚繞五感，壯觀畫面讓大夥的心情更加豁達坦然。老闆劉興武熟練的爬上梯子，隨性拿起一顆柿餅，示意採訪團隊嚐嚐看，令人垂延的果肉軟中帶Q，甜蜜蜜的滋味一點也不膩口。





▲金漢柿餅教育農園老闆劉興武表示，每年9月下旬到隔年1月是最佳的曬柿時間。





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▲傳統柿餅製程繁瑣，因充分掌握陰乾技術，加上日曬風乾過程慢慢催熟，讓削皮柿子能靜置在最佳的狀態。



人稱「柿餅達人」的金漢柿餅教育農園老闆劉興武表示，柿子的一枝一葉全是寶藏，毫不含糊！從不起眼的果皮、花萼都能曬乾當作茶葉泡茶宴客，9月下旬新埔刮起九降風，丘陵地形加上少雨風大、陽光充足，帶來了「天乾物燥」的優異條件，每年9月到隔年1月是最佳的曬柿時間，經由大自然的風吹日曬，一點一滴成為無可取代的獨特風味。「如果沒起風就會有露水，柿子到傍晚必須收起來，皮削越薄，日光的波長就能照射到果肉核心，讓它慢慢熟成。」屏除乾燥機，傳統柿餅製程充分掌握陰乾技術，能把柿子靜置在最佳狀態，保留最甘甜濃厚的香氣，目前新竹地區多以牛心柿、石柿、筆柿品種為主。





▲柿餅經過冰凍後長白色粉末，其結晶體是天然珍貴的柿霜。







新埔鎮旱坑里是柿餅最主要的產地，素有柿餅之鄉美名，由於傳統農業斷層，最早該地區多達20幾間柿餅工廠，如今剩下10來家。談起一生的摯愛「柿餅」劉興武滔滔不絕，神情滿是自豪。「乾燥機、烤箱做不來啊！溫度超過48度，水果酵素就進入衰敗期，還沒加工的柿子味澀不適合生吃，太陽的光線、波長能維持在25～38度，經過豔陽風乾日曬，啟動光敏素讓柿子處在最活潑的溫度之下，慢慢熟成。」完工的柿餅水分活性介於40～45％，可放置冷凍庫保存，有客人曾因為柿餅長出白色粉末，以為發霉而扔棄，但其結晶體是天然珍貴的柿霜，適合燉煮雞湯，甘甜風味是遠近馳名的客庄料理。



劉興武依照傳統古法製作柿餅，選果清洗乾淨之後，以人工方式去花萼、削皮，接著日曬風乾大約7天時間，熟成之後需捻壓按摩整型，經過一連串繁複的流程，將節令的柿香、在地風味完美封存起來，這才變成市面上看到顏色飽滿、亮麗的客家柿餅。然而，來到「金漢柿餅教育農園」除了賞柿景、拍美照，周邊產品結合柿餅、柿乾和柿霜，透過人員解說產業生態，深入翻開柿子的小百科，農園同時開放柿染DIY預約體驗，遊客動手自己DIY，製作專屬的柿染布包、披巾與束口袋等。





▲民眾到金漢柿餅教育農園可體驗柿染DIY。





▲跟著節氣來到新埔，品嚐柿子料理，傳統加新潮的創意讓人大呼驚喜。



採訪當天，「金漢柿餅教育農園」時不時就用柿餅玩一些料理創意，絕非一昧守舊，單純只熬煮柿子雞湯，比如搭配節令新鮮食材融合法式構想，變化成「炙燒柿牛肉捲」、「柚香奶油扇貝」、「迷幻鮭魚佐柿醬」、「柚香奶油扇貝」味道簡單鮮美，獨一無二的美味擺盤傳千里，只有這裡看得到。



今年秋季最值得造訪的客庄文化之旅，「2019新埔柿餅節」10月12日（六）起，聯合旱坑里13個柿餅加工農戶設置專屬印章，遊客可展開尋寶任務，集滿四個即可獲贈好禮。另外，推薦家庭親子客帶著孩子遊新埔，當地農會規劃「柿餅寶寶搬搬樂」、「柿鄉網美攝影比賽」、「柿鄉色彩」等趣味活動；其中「食農教育教教學體驗」結合柿餅工廠推出免費試吃，更能報名柿子創意料理體驗，堅持使用在地農作，動手DIY甜菜根柿餅洋芋餃、柚香雙柿油醋沙拉、雙柿綜合壽司，邀請全台旅人走入秋季時光，品味新埔鎮的客家文化，體驗愜意的在地生活。

▲2019柿餅節活動日期與路線圖。點圖可另開視窗放大。（圖／新竹縣政府提供）



▲2019柿餅節詳細資訊。點圖可另開視窗放大。（圖／新竹縣政府提供）