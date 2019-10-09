89.1％網友想二刷！台東最美星空音樂會「躺馬路＋賞星星」體驗最Chill的假期

▲「台東縣最美星空系列活動」超過千人橫躺伯朗大道仰望星空，根據「ETtoday新聞雲」調查顯示，超過95.9的網友認為台東好山好水，優良環境適合戶外踏青，還有高達89.1％網友未來參加意願高。（圖／取自台東最美星空，下同）

生活中心／綜合報導



平時被壓力炸的喘不過氣，總是沒來由地感到焦躁煩亂，這時刻躺在寧靜的沙灘或草原，靜靜吹著涼風，抬頭仰望和好的星空！一閃一閃的星星，彷彿指引每個人心底被遺忘的夢想！是否還在為度假計畫而煩惱呢？其實不用飛出國，台東這個狹長而美麗的地方，每一處都值得旅人駐足流浪，感受當地閒散的人文風情。今年台東縣舉辦「台東縣最美星空系列活動」超過千人橫躺伯朗大道仰望星空，根據「ETtoday新聞雲」調查顯示，超過95.9％的網友認為台東好山好水，優良環境適合進行戶外踏青，還有高達89.1％網友未來參加意願高，期盼能夠邀請家人、好友一起深刻領略台東的美。

「ETtoday新聞雲」進行網路調查，數據發現有12.6%網友參與「台東縣最美星空系列活動」，且平均在當地停留2天，更超過7成民眾選擇住宿五星級飯店與民宿，為地方觀光帶來實質的發展，遊客能夠邊走邊玩，隨性體驗台東大自然的壯闊美景，縱覽無邊無際的東海岸線。





▲高達89.1％網友對於「台東縣最美星空系列活動」未來參加意願高。（圖／ETtoday新聞雲製作）







其中，最受歡迎的星空熱點，前三大地點包含「成功三仙台」場次比率高達30.5%、「池上伯朗大道」的場次比率則是25.4%、「太麻里曙光園區」則是22.0%。另外，耳熟能詳的加路蘭遊憩區、關山親水公園、長濱金剛大道也吸引眾多遊客造訪，拿起鏡頭拍出專屬自己視角的美景。





請繼續往下閱讀...

被豐富山巒海洋生態圍繞，有著純淨天然的地貌景觀，加上光害極低的良好環境，還有網友大讚：不需要空氣清淨機「台東」是最放鬆的代名詞！來到這裡，除了一望無際的海景、數點整片星星，台東從早到晚四處都有奇幻風景，台東市鐵道藝術村熱鬧的小吃市集，特色攤位豐富多元，經常令人流連忘返，沿著周邊景點走一趟貨櫃屋、加路蘭遊憩區、多良火車站、千禧曙光紀念園區或武陵綠色隧道等，打卡景點一一攻佔，想放鬆立刻安排出發，不用大老遠訂機票飛到異地，慢慢發現東台灣的美、東台灣的寧靜，歲月靜好的時光原來離你那麼近。

「2019臺東最美星空音樂會-躺馬路·賞星星」七場次即將展開，美麗的景色絕對值得背包客、家庭、朋友黨親自造訪，無論是賞日出或賞夜空，隨性的步調都能感受到滿滿幸福。



即日起「台東最美星空粉絲團」要來募集你的私房台東星空美照，號招網友把片刻的閃爍匯成雋永的感動，一起分享，用照片讓世界看見台東最美的夜空，只要上傳10組照片就有機會獲贈台東池上米，照片獲讚數最高，還加碼贈送星球感溫變色馬克杯！快安排一趟三天兩夜的放鬆假期，從台11海岸線出發，一起收集最美的星空吧。