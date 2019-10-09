　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／藍波：最後一滴血　史上最強的阿北

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼藍波：最後一滴血。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

超好看，這比韓國還韓國，上了年紀的藍波，一樣救小賀，單槍匹馬直闖毒窟，救回視如己出的女兒，劇情流暢好看，前段說明清晰腳色立體但不沉悶，節奏掌握適當，搭配藍波的年紀是恰如其分，而藍波操作武器手法之熟練，俐落專業，就算是上了年紀了藍波，還是一線動作首席，太好看了，到最後看著藍波回顧過去，有種向藍波致敬的感動，真的很慶幸能和藍波在同一個時代成長和變老。

要做一個好萊塢一線傳奇，並不是賣賣臉蛋或是秀秀肌肉，看席維斯史特龍，所有的動作都到位俐落，不論是騎馬，這個年紀還能騎馬，絕對是平常就要練背肌，拉弓箭姿勢專業力道，力與美的鏡頭語言，全身手臂沒有一塊贅肉，七十幾歲如何維持這一身肌肉，實在令人敬佩，而整體過程符合年齡設計，走智取路線，更結合過去的軍事專業爆破等機關設計，真的非常驚喜。

只有好萊塢的電影，可以伴隨著二十幾個年頭，不論何時出現，都有驚喜，這次的藍波相信看過的觀眾，會有想找回過去影片的慾望，藍波典型美國英雄，他濟弱扶貧，單身赴會，行俠仗義且不怕死也打不死，非常希望這次不是最後一滴血，劇本聰明精彩，到什麼年紀就用什麼樣的智慧去逞罰惡棍，超多驚喜的，也非常血腥，這可謂是史上最強的叔叔，太好看了啦，不多據透，這次藍波懲罰壞人太大快人心了。

真心希望還有以後，藍波可以不要死嗎？


片　　名：藍波：最後一滴血
英文名稱：Rambo: Last Blood
類　　型：動作、懸疑/驚悚
上映日期：2019-10-09
片　　長：01時32分
導　　演：亞卓安格魯柏格(Adrian Grunberg)
演　　員：席維斯史特龍(Sylvester Stallone) 、 帕姿薇格(Paz Vega)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：海樂


劇情大綱

養精蓄銳，整裝待戰，精彩完結，不容錯過
遠離血腥戰場的英雄藍波（席維斯史特龍 飾），深陷創傷症候群（PTSD）的困擾，獨居在偏僻的農場中，過著人生中最黑暗的時刻。但當藍波得知朋友女兒遭到墨西哥毒販的綁架，他立刻展開調查與救援，與毒梟殊死搏鬥。 這次他將再次運用精湛的機關與戰鬥技巧，完成最後一次營救任務。

▲▼藍波：最後一滴血。（圖／yahoo）

▲視如己出的寶貝姪女，偏偏想去找拋棄自己的父親。

▲▼藍波：最後一滴血。（圖／yahoo）

▲不幸落入墨西哥販賣人口黑道手中。

▲▼藍波：最後一滴血。（圖／yahoo）

▲這次真的是人神共憤不可原諒，席維斯史特龍所有的動作都到位，相當精采。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
越南OL擇偶條件曝！台男一看秒暴動「哪報名」　網點破4倍差真
男友DIY片瘋傳…女星劈腿帶導演回家！潛規則升任破億新戲女主
子宮破裂「兒臉色發黑亡」　蘆洲父11點淚問：為何後果要我承擔
歌王被下毒！馬偕看護毒害迷昏　7月才露面…今白髮稀疏鼻插管躺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／藍波：最後一滴血　史上最強的阿北

瘋電影／妒火的詛咒─娜迦　詛咒是一種狠毒的念力

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

瘋電影／藍波：最後一滴血　史上最強的阿北

瘋電影／妒火的詛咒─娜迦　詛咒是一種狠毒的念力

新台幣開盤貶值2.8分　以30.87元兌1美元開出

預防腸病毒疫情升溫　嘉義縣聯合稽查全面啟動

免費入住！　秋遊花蓮樂抽百家民宿住宿券可多一晚

女生不願嫁到農村？　林美珠與老公共築開心農場23年

自由自在的看NBA真好！陳其邁：這是我們熱愛台灣的理由

交部盤點「全台危橋」名單！今邀各單位開會　林佳龍：更新後對外公布

情趣用品娃娃機台充斥學校旁　苗縣府聯合稽查準備開罰

食力／吃錯藥也會害命！　食藥署署長教你如何安全用藥

21歲正妹自拍照「瞳孔照出倒影」！　男粉Google街景找到她家…拖進暗巷侵犯

國防部駁斥網友：國軍智能販賣機沒有個資竊取問題

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

名家熱門新聞

史上最強的阿北

東京迪士尼萬聖節開放扮裝！

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

俠客道　陳嘉鐘悠遊兩岸金融

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

用鮮血勾勒的笑臉

世界上最高機密的人工智慧機械狗

奈奈：對付大男人主義的另一半

詛咒是一種狠毒的念力

更多熱門

關鍵字：

瘋電影藍波：最後一滴血賴賴席維斯史特龍(Sylvester Stallone)帕姿薇格(Paz Vega)

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

馬偕看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

合照比OK手勢　環球影城員工開除

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

溫昇豪「羅浮宮千萬走秀」遭詐騙！難堪場面曝光

邀前男友來婚禮！1封信大逆轉…她被趕出家門

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

侵門踏戶前2天　王瞳回收艾成

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面