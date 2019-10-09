瘋電影／藍波：最後一滴血　史上最強的阿北

文／賴賴

瘋言瘋語：

超好看，這比韓國還韓國，上了年紀的藍波，一樣救小賀，單槍匹馬直闖毒窟，救回視如己出的女兒，劇情流暢好看，前段說明清晰腳色立體但不沉悶，節奏掌握適當，搭配藍波的年紀是恰如其分，而藍波操作武器手法之熟練，俐落專業，就算是上了年紀了藍波，還是一線動作首席，太好看了，到最後看著藍波回顧過去，有種向藍波致敬的感動，真的很慶幸能和藍波在同一個時代成長和變老。

要做一個好萊塢一線傳奇，並不是賣賣臉蛋或是秀秀肌肉，看席維斯史特龍，所有的動作都到位俐落，不論是騎馬，這個年紀還能騎馬，絕對是平常就要練背肌，拉弓箭姿勢專業力道，力與美的鏡頭語言，全身手臂沒有一塊贅肉，七十幾歲如何維持這一身肌肉，實在令人敬佩，而整體過程符合年齡設計，走智取路線，更結合過去的軍事專業爆破等機關設計，真的非常驚喜。

只有好萊塢的電影，可以伴隨著二十幾個年頭，不論何時出現，都有驚喜，這次的藍波相信看過的觀眾，會有想找回過去影片的慾望，藍波典型美國英雄，他濟弱扶貧，單身赴會，行俠仗義且不怕死也打不死，非常希望這次不是最後一滴血，劇本聰明精彩，到什麼年紀就用什麼樣的智慧去逞罰惡棍，超多驚喜的，也非常血腥，這可謂是史上最強的叔叔，太好看了啦，不多據透，這次藍波懲罰壞人太大快人心了。

真心希望還有以後，藍波可以不要死嗎？



片 名：藍波：最後一滴血

英文名稱：Rambo: Last Blood

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2019-10-09

片 長：01時32分

導 演：亞卓安格魯柏格(Adrian Grunberg)

演 員：席維斯史特龍(Sylvester Stallone) 、 帕姿薇格(Paz Vega)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：海樂



劇情大綱

養精蓄銳，整裝待戰，精彩完結，不容錯過

遠離血腥戰場的英雄藍波（席維斯史特龍 飾），深陷創傷症候群（PTSD）的困擾，獨居在偏僻的農場中，過著人生中最黑暗的時刻。但當藍波得知朋友女兒遭到墨西哥毒販的綁架，他立刻展開調查與救援，與毒梟殊死搏鬥。 這次他將再次運用精湛的機關與戰鬥技巧，完成最後一次營救任務。

▲視如己出的寶貝姪女，偏偏想去找拋棄自己的父親。

▲不幸落入墨西哥販賣人口黑道手中。

▲這次真的是人神共憤不可原諒，席維斯史特龍所有的動作都到位，相當精采。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI