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黑魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3字訣」一秒恢復女神氣場

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▲就算是先天麗質的嘿魔女、公主和皇后，竟然也要面對「一夜之間美顏崩壞」的殘酷考驗？（影／艾杜紗。圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

將精靈與人類的世界合而為一、和平相處，看著心愛的奧蘿拉公主即將加冕成女王的嘿魔女，平穩的好日子沒過多久，竟然和「公主」還有「皇后」面臨到難解的面子問題？備受矚目的《黑魔女2》即將上映，但廣大的粉絲早就等不及了，向經典電影致敬的「番外篇」已經先在網路流傳一波，引起粉絲討論。

氣勢懾人的嘿魔女、青春無敵的公主，現在再加上一位不可小覷的新皇后，令人好奇究竟會掀起什麼風暴。沒想到「番外篇」開頭就先揭曉3人同時面臨的命運重大轉折，竟然是一夜之間「失去原本美貌」？不管女人女孩都知道，維持健康、亮麗氣色的自信美顏，往往是一輩子做得最認真的功課，想到緊實白嫩的肌膚一夕崩壞，就連螢光幕前的女性觀眾都不禁捏了一把冷汗。

嘿魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3秘招」一秒恢復女神氣場（圖／品牌提供）

影片再往下看，原來一切都是因為王子在舞會上分別稱讚3姝的無暇肌膚與迷人雙眸，讓她們心生嫌隙、相互爭奪「我最美」寶座。好勝心強的嘿魔女忍不住再次黑化，向睫毛彎彎的公主施以「雙眼無神咒」，再向肌膚白泡泡的皇后怒下「皮膚乾燥咒」，原本嘿魔女還對準皇后，想要加碼射出「毛孔粗大咒」，沒料到皇后一個move用鏡子反射回去，彈到自己、業力引爆！就這樣，3人在短短幾秒之內就盡失美顏……。

嘿魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3秘招」一秒恢復女神氣場（圖／品牌提供）

自己的業障只能自己解！下咒源頭嘿魔女頓時覺醒，急忙翻閱魔法書，想找到破解肌膚魔咒的關鍵，只見嘿魔女緩緩說出「艾杜紗」3個字，神奇的美顏魔法就此展現。在專櫃、開架通路都人氣爆棚的「艾杜紗ettusais」，多年來持續施展清潔、保養與美妝的魔法，守護從少女到輕熟女都特別在乎的肌膚問題。其中，讓中了「毛孔粗大咒」的嘿魔女也驚豔的魔法，就是傳說中銷售突破117萬瓶的潔顏聖品「高機能毛孔淨透凝膠」。按壓出來是凝膠、搓揉後又化身成輕柔慕絲，溫柔撫慰嘿魔女疲憊的身心，綿密泡沫能深入粗大毛孔堆積的髒污，將它們一舉帶出、深層潔淨。全新添加的白泥、小蘇打，更是幫黑魔女強力「洗白」的重大功臣，協同升級後的美容成分，一併改善她粗糙又黑化的毛孔問題，更重新賦予她光滑裸肌，才得已霸氣回歸。

嘿魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3秘招」一秒恢復女神氣場（圖／品牌提供）

▲中了「毛孔粗大咒」的嘿魔女也驚豔的魔法，就是傳說中銷售突破117萬瓶的潔顏聖品「高機能毛孔淨透凝膠」。

嘿魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3秘招」一秒恢復女神氣場（圖／品牌提供）
不只嘿魔女被「艾杜紗」喚醒那顆柔軟的心，被「皮膚乾燥咒」纏身的皇后，在經過百貨專櫃獨賣的「全效保濕水乳霜」滑順一抹後，乾渴的肌膚咕嚕咕嚕喝下增加120%的保濕成分與美容精華油、魚子醬精華，讓乾巴巴的肌膚成功化身水潤綠洲，搭配系列保養與底妝，就能再度以Q彈水嫩的Baby肌，華麗重返寶座。中了咒語雙眼無神的公主，拿起銷售突破290萬支的殿堂級睫毛底膏「魔束捲翹睫毛底膏(纖長版)」輕輕一刷，黯淡的雙眸瞬間炯炯有神，把迷倒眾生的電眼一秒找回來，想讓電力加倍，就搭配睫毛膏使用，小小心機就能得到雙倍效果。

嘿魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3秘招」一秒恢復女神氣場（圖／品牌提供）

▲▼被「皮膚乾燥咒」纏身的皇后，在經過百貨專櫃獨賣的「全效保濕水乳霜」滑順一抹後，讓乾巴巴的肌膚成功化身水潤綠洲。

嘿魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3秘招」一秒恢復女神氣場（圖／品牌提供）

嘿魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3秘招」一秒恢復女神氣場（圖／品牌提供）

▲▼中了咒語雙眼無神的公主，拿起銷售突破290萬支的殿堂級睫毛底膏「魔束捲翹睫毛底膏(纖長版)」輕輕一刷，黯淡的雙眸瞬間炯炯有神。

嘿魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3秘招」一秒恢復女神氣場（圖／品牌提供）
擁有透亮美顏不只是嘿魔女與皇室成員的權利，身為平民女百姓，除了期待電影「正本」上映，想在日常的「清潔、保濕、電眼」上得到神助攻，念出3字訣一樣能請到「艾杜紗」大神相助。「高機能毛孔淨透凝膠」、「全效保濕水乳霜」、「魔束捲翹睫毛底膏纖長版」明星3品項，讓庶民也能順利喚醒沉睡美肌，輕鬆擁有宛如嘿魔女、皇后與公主的不敗美顏。

嘿魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3秘招」一秒恢復女神氣場（圖／品牌提供）

即日起至2019/11/8止，前往【艾杜紗FB粉絲團】參加活動，留言Tag好友，一起喚醒沉睡美肌，分享貼文，就有機會獲得『高機能毛孔淨透凝膠』、『全效保濕水乳霜』唷！

活動網站：http://bit.ly/2kEilXR
艾杜紗台灣官方粉絲團：https://www.facebook.com/ettusaisTW/

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