你喝對了嗎？為何礦泉水有鹹有苦？首席品水師陳君潔告訴你喝水真的不簡單

▲陳君潔取得德國杜門斯學院的品水師證照，持續推廣飲用礦泉水的相關知識。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者張惠媛／台北報導

每天早上起床、水龍頭一開就有清澈的自來水，刷牙洗臉時把水龍頭轉到最大，聽著嘩啦嘩啦的水聲，這些水流進下水道之後，是否真的就與你無關了呢？天天都有乾淨的飲用水，在我們的生活中是再正常不過的事，但是對某些人來說，卻是遙不可及的夢想。從國際上最具公信力的德國杜門斯學院（Doemens Academy）取得「品水師（water sommelier）」認證的台灣首席品水師陳君潔，因為對水資源的關注而遠赴德國修習品水課程，學成歸國後持續以自己熱愛「水」的心情，與頗具自信的味蕾，將「品水」這件事情帶進一般人的日常生活，不僅讓人感受到「水」的魅力，也希望藉此喚起更多人對水資源的重視。

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▲對自己的味蕾與嗅覺頗具自信的她，基於挑戰的心理決定走上成為品水師的道路。



從「關心水」出發 台灣首席品水師陳君潔走上修煉之路

陳君潔回憶，自己小時候曾經看過一些國家水資源缺乏的景象，為之震撼，也因而開始關注自己生活環境中的用水，但水資源的範圍很大，始終沒有找到內心的小宇宙燃燒的瞬間，直到她接觸到品水師的資訊，這才真正開啟她的「水之旅」，具備品酒專業的她，對自己的味蕾與嗅覺頗有自信，於是便激起了挑戰的動力。

▲陳君潔笑說：「這份工作最好的地方就是都不會口渴。」其實在修習品水課程的時候，可是喝水喝到吃了不少苦頭。

在德國杜門斯學院上品水課的時候，需要大量品嚐來自不同水源地的礦泉水，天天都要喝上20～30種水，這種喝法連「水桶」都受不了，更何況德國的瓶裝水標準與台灣不同，在課堂上喝的水幾乎等同於生水，超「天然」的水質加上多樣礦物質，讓腸胃敏感的她吃了不少苦頭。課程中為了訓練的嗅覺與味蕾，必須辨識水中含有的各種礦物質，需品嚐的水可能會出現草、蘋果、雞蛋等氣味，甚至還有近似臭水溝、垃圾等的味道，多樣性高到難以想像，正因如此，學員們才能從經驗中記憶、學習，品出每一支礦泉水獨特的口感、氣味、礦物質成分，例如鈉含量高的礦泉水會有鹹味、鈣含量高的礦泉水會有苦味等。

▲以自己的專業為需要的人提供相關飲水知識，以及改善飲水習慣，讓她覺得很有意義。



從生活中看見改變 「水」的影響力持續發酵

學成歸國之後，陳君潔跟身邊親友的生活都有了微妙的改變，以前愛喝茶飲、咖啡，卻沒有攝取足夠水分，在修習品水課程的那段時間，光是水就喝不完，完全不碰茶飲跟咖啡的她，意外發現自己的水腫狀況有所改善，現在每當她想喝茶喝咖啡的時候都會先問自己：「今天的KPI達到沒？」

除了自己的喝水習慣有所改變之外，她也會以自身專業幫家人制定一天的喝水計畫，評估每天從早到晚的活動量與身體狀態，適量攝取不同礦物質含量的礦泉水，甚至在搭餐上都有所堅持，她舉例，如果今天吃的是比較重口味的菜色，例如：三杯雞、宮保雞丁等，就會建議不要再攝取鈉含量高的礦泉水。在「麻瓜」的世界裡「無色無味」的水，原來有這麼多學問，品水師已然是一個影響力持續發酵的新興職業。

▲喝水沒有這麼簡單，在挑選礦泉水的時候不妨多留意成分表。



站上浪頭依舊秉持初心 邁向理想之路她走得踏實

因為學習品水才知道攝取不同礦物質真的會對人體有所影響，如：鈣、鎂、錪、鐵等，原來「喝水」從來就不只是補充水分這麼簡單，取得品水師證照之後，陳君潔心中已經有了答案，站在這波浪潮上，她要秉持自己一直以來的初心，做「對的事情」，她也謙虛地說自己真的很幸運，有很多人能認同她的理念、一起努力，在她的品水課程上，許多氣泡水、礦泉水品牌都是因為認同彼此理念而以贊助方式與之合作，對於這樣的支持陳君潔很感動。

▲陳君潔表示自己相當幸運，在理想的道路上，有許多人並肩同行。

頂著品水師的光環，陳君潔更在意的是，如何讓更多人體會水資源的重要性，並將「好好喝水」、「喝對的水」這件事情推廣出去，雖然跟自己的理想還很遠，但是她相信我們正在「往更好的方向走」。