▲許多用戶手機狂跳訊息,怎麼關都關不掉。(圖/記者柯沛辰翻攝)

記者柯沛辰/台北報導

iOS傳災情,有不少用戶8日晚間陸續反映,只要開啟手機App,畫面就會不斷跳出提醒「The iTunes Store is unable to process purchases at this time.」,意為「iTunes Store 現在無法完成購買」,而且視窗無法關閉。

有網友指出,重新開機、登出Apple ID可以解決,但許多人嘗試無效,推測可能是iOS出問題。不過,目前除了舊版本外,也有用戶更新到iOS13.1.2傳出災情,至今尚無解決方法。

許多網友在PTT、臉書上哀號,「晚上8點多開始跳這個訊息」、「我也是,還以為我手機被駭了」、「開啟App就會跳這個」、「+1,一直跳還以為按到什麼」、「原來我不孤單」、「可試試把iTunes store通知關掉」、「重開機也沒有改善」、「我沒更新也中招,超煩人」、「世界級警報」。

目前蘋果官方的系統狀態網頁上未顯示任何異常。

▲蘋果系統網頁未顯示異常。(圖/記者柯沛辰翻攝)