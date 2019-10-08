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出國掃貨要注意！旅客帶46瓶酒想闖關　仍遭海關攔下

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▲▼機場,旅行,行李,。（圖／pixabay）

▲民眾到國外買精品、化妝品、菸酒免稅額度有限，超量帶入有可能會被海關沒入還要罰鍰，得不償失。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（8）日表示，許多民眾從國外帶菸酒、手錶、包包、精品與化妝品等免稅品回國，都是有限量的；而且也不要抱有僥倖的心理，透過託運行李帶入，托運行李100%會經過Ｘ光機檢查，大量違規帶入一定會被查到，民眾不要以身試法。

根據海關統計，今年前9月旅客違規帶捲菸有1746件，共計2.29萬條、罰鍰1148萬元；違規帶菸絲有19件、數量有86磅、罰鍰24.3萬元；雪茄有6件，共計3642支、罰鍰57.6萬元；酒類164件，達到919公升，罰鍰174.2萬元。

請繼續往下閱讀...

關務署透露，在104年到106年之間，海關查獲旅客違規攜帶菸酒的單一案件中，有旅客從日本一次帶入284條菸，被海關查獲；另外也有旅客從香港帶入31.8公升的酒（相當於46瓶酒）以為透過託運行李帶入，海關不會查，但事實上透過托運行李帶入，100%會經過X光機檢查，大量違規帶入菸酒，絕對會被海關攔下。

近日因為國安人員藉由總統專機走私菸案，引發民眾對於「帶入菸酒」的議題大為關注，海關也趁機教育民眾從海外買免稅品、菸酒的限額和超量可能會有的處分，避免本來想「免稅」撿便宜，卻因為超量而變成「無敵貴」的物品，得不償失。

首先菸酒類的部分，一般菸捲每位旅客可以帶入免稅數量為1條（200支）、菸絲是1磅、雪茄菸則是25支、酒類則是只有1公升（1000c.c)；如果有申報繳稅最多也只能帶入捲菸5條（1000支）、菸絲5磅、雪茄菸125支、酒類則限5公升；有申報者必須要具有菸酒進口許可執照才能大量帶入，否則會被海關暫扣，等下次出境時才能取回。

如果帶入超量菸酒，且沒有申報的話，根據菸酒管理法的規定，在免稅額以外的菸酒，會被沒入且處罰鍰。捲菸的罰鍰1條就是500元、菸絲每磅3000元、雪茄菸每25支4000元、酒類每公升則是2000元。

舉例來說，旅客1人帶10條捲菸回國，在有誠實申報前提下，其中5條要存關，5條可攜帶入境，不過其中只有1條可免稅，4條需要繳納菸稅、菸捐等稅捐。如果沒有申報被查獲，只能攜帶1條免稅菸入境，其餘9條將遭沒收並處罰鍰。

另外，旅客除了菸酒外，會違規超貸的就是免稅品，包含手錶、包包精品、化妝品等，這些總免稅額度為2萬元，如果民眾超量帶入，有主動申報，就只要針對超過部分繳稅即可；但是如果沒有申報，超量的部分都會被「沒入」甚至會被處以3倍以下的貨價（商品售價）的罰鍰，所以民眾到國外「掃貨」仍要注意相關規定。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸、喝酒有害健康！

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