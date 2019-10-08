快訊／觀光局國民旅遊組長　搭高鐵途中突昏迷過世　享年53歲

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觀光局國民旅遊組長曾維德　搭高鐵突昏迷過世　享年53歲

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▲▼交通部觀光局國民旅遊組組長曾維德離世。（圖／記者胡順惠攝）

▲交通部觀光局國民旅遊組組長曾維德上個月才到交通部報告，如今傳出離世消息令人惋惜。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部觀光局國民旅遊組組長曾維德，今（8）日在局內開完會後搭高鐵返回台中家途中突然昏迷，送往板橋亞東醫院急救後，仍宣告不治，目前仍不清楚昏迷原因。觀光局晚間證實此消息，局長周永暉、副局長周廷彰將協助家屬處理後事。

據了解，曾維德民國55年出生，享年53歲，從觀光局基層出身，曾經待過日月潭風景管理處，後再調回觀光局，致力推動台灣觀巴、台灣好行等國旅業務。曾維德上個月26日才到交通部報告溫泉補貼相關內容，如今傳出離世消息，令大家都非常震驚，觀光局內部人員語氣哀傷，不願多談，只說真的非常惋惜。

請繼續往下閱讀...

旅行業經理人協會副理事長呂威德哀悼，他所認識的觀光局伙伴，多數是很拼的，經常七八點還在趕工，不像一般民眾印象中以為的公務員，十餘年台灣觀巴的參與，歷任4位組長，曾維德一直是穩定組裡業務的第一副座，正值壯年才剛要好好發揮，還沒下班，還沒到家，突然撒手，十餘年的點滴，一場又一場的記者會與推廣活動剎那間又浮出腦海，不禁潸然 。他感性說道，「辛苦了，謝謝您，只怕再多都不夠，向我心目中永遠的國旅組組長致敬」。

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