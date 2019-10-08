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他親筆畫出「被害人面容」！自白勒死93女　美史上最窮兇惡極殺人魔

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圖文／鏡週刊

美國聯邦調查局（FBI）周一證實，正在獄中服三個無期徒刑的79歲犯人犯薩謬爾．利特爾（Samuel Little），是美國史上殺人人數最多的連續殺人魔。他自白在1970-2005年間，居無定所的他在酒吧、夜總會和孤街上挑選潛在受害者，然後在車子後座勒斃她們，35年間，一共殺害了93人。

冠上殺了最多人這樣的頭銜，和他接觸過的探員說，利特爾對於媒體給予他的關注非常樂在其中，對自己的犯行，也毫無悔意。

利特爾坦承從1970-2005年間共勒斃93名女子，殺人足跡遍及全美。他有著如照相機般的記憶，且擅於繪圖，犯案幾年十後仍能把他的受害者描繪出來，也能說出關於每位受害者與殺人現場的一些小細節。

探員表示，利特爾在回憶過往殺人過程時，毫無悔意，描述自己的行動時，不帶感情，偶爾甚至還會笑出聲來。負責調查陳年舊案的探員Tim Marcia說，「相信我，你在一輩子的職業生涯中，只會見到幾次真正的邪惡，看著他的眼睛，我敢說那是純粹的邪惡。」

在利特爾坦承的所有殺人案中，FBI調查員已確認超過半數確實由他所為，他們同時提供了30幅利特爾親手繪製的彩色人像，其中多數是黑人女性，盼民眾能協助指認，解決沉寂多時的懸案。

FBI同時公布了訪談利特爾的幾則影音，每一則影片中，利特爾無不鉅細靡遺地回憶殺人經過。其中他形容一名紐奧良的受害者，「她是個美人兒，膚色比較淺，蜂蜜般的棕色，」他回憶時甚至帶著一抹淺淺的微笑，「就女人來說，她個子相當高，身形很美，而且很友善。」

當時是1982年，他在一個俱樂部遇見她，兩人一同搭他的林肯轎車離開，之後他把車停在沼澤邊。「那是我唯一一次把人溺斃，」他說。

一名入獄採訪他的NBC記者，請他回憶1980年初期在阿肯色州小岩城的受害人，利特爾似乎陷入回憶裡，說「喔，老天，我愛那個女人，我忘了她的名字，等等，我想她是叫Ruth。」

他坦承殺害的93人多半是妓女，或者是酗酒、有毒癮的社會邊緣人，通常不會有親屬前來指認，案件也常無疾而終。FBI的暴力犯罪逮捕計畫分析師帕拉索羅說，「多年來，薩謬爾．利特爾相信他不會落網，因為他認為沒有人會關心這些受害者的下落。」

利特爾的受害者通常沒有留下任何DNA證據可供比對，但最後當局還是透過DNA把利特爾和幾個已經停止追查的殺人案連結起來。

他在2012年被捕入獄，2014年，他在洛杉磯受審，當時檢察官便懷疑他可能是至少40起殺人案的兇手，地點涵蓋佛羅里達、喬治亞、密蘇里、俄亥俄、和德州，但當時利特爾並不配合調查。

去年，德州一名騎警和兩名FBI犯罪分析師發現利特爾的名字和幾起全國陳年懸案有關。利特爾在移監至德州監獄後，健康日益惡化，案子也無法再上訴，開始對調查人員全盤托出，他對於自己能提供只有兇手知道的細節，並引起媒體的高度關注，似乎很樂在其中。

殺了這麼多女性，動機何在？一名檢察官說「性」是主要動機，但若被稱為強暴犯，利特爾會動怒，他表示自己不舉，不可能強暴，但部分女性受害者的裸體上確實有發現他的精液。

之前，美國殺人最多的連續殺人魔是分別殺害30多人的邦迪（Ted Bundy）和賈西（John Wayne Gacy），「綠河殺手」Gary Ridgway則被控49起謀殺罪，但他僅認罪20起。

資料來源：紐約時報 、 MSNBC、CNN


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