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每天2杯拿鐵花3千！她好奇「咖啡機」會比較省嗎？網友揭真相急喊：別買

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▲咖啡機。（圖／pixabay）

▲咖啡機，示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

相信許多人在一天的開始，都會選擇來一杯香濃的咖啡提振精神，且這也成為必要的支出費用，究竟買一台咖啡機自己泡會不會比較省呢？有一名網友就因為自己是每天要喝兩杯咖啡的人，而糾結著到底要不要乾脆買一台咖啡機比較划算，最後在ptt上詢問廣大鄉民。沒想到，網友的答案幾乎一面倒，紛紛勸她別買。

原po在ptt版上以「每天喝咖啡到底要不要花錢買咖啡機？」為題發問，表示她自從開始工作後，基本上一天都要喝兩杯咖啡，「用小7拿鐵一杯55來算，一個月都要在咖啡上花到接近三千元」，讓她不禁猶豫要不要乾脆買一台咖啡機，說不定長期下來會比較省錢。

請繼續往下閱讀...

不料，網友的答案幾乎一面倒，紛紛狂勸她不要買，「別買~標準會提高 外面賣的都變不好喝」、「不用啦！你去咖啡店買他們一包磨好的咖啡粉，還可以挑口感跟產地，再去買濾紙跟濾網就可以泡了，一次泡只要一匙的量，很方便又省」、「不要買！我有一台都沒在用，小7還是方便」、「建議不要，之後嘴會很挑，要喝咖啡變麻煩」。

▲黑咖啡,咖啡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原po在懊惱需不需要買一台咖啡機，每天自己泡來喝。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，還有一名網友精闢的替原po分析指出，「以省錢的角度來看，買咖啡機不見得會省到哪去，一台中階的義式咖啡機就要先花五萬以上，還有後續保養的耗材（不貴就是了），加上你會開始升級咖啡豆，把嘴養刁，豆子越買越貴；但是從便利的角度來看，在家隨時想喝就磨一杯，幸福感爆表。至於玩家自己烘豆、手沖等等，那又是另一個境界了。」

此外，還是有網友認為其實原po可以買一台，「買！我之前也這樣，買下去就是爽」、「你覺得你有時間，且肯自己用的話就買」、「我覺得可以買咖啡機阿！一台可以用很久，就妳的狀況來說很划算」、「確定每天喝的話就買啊」。

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