快訊／撕毀台大連儂牆　陸客今晚遭移民署強制「驅逐出境」！

▲撕毀台大連儂牆的陸客李紹東遭移民署人員強制遞解出境。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署今晚緊急將日前在台灣大學內撕毀連儂強標語、涉嫌觸犯刑法毀損罪的大陸觀光客李紹東強制出境，今（8日）晚間李紹東在移民署專勤隊人員押解下赴桃園機場搭機強制驅逐出境。移民署表示，李男行為違反我國法令規定，隨即對李男依法強制出境並管制5年內不得再入境。

▲撕毀台大連儂牆的陸客李紹東遭移民署人員強制遞解出境。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署表示，8日台北地檢署對李少東做出緩起訴處分，並解除限制出境後便由移民署接手後續強制出境程序。移民署認定：李男以自由行名義來台觀光，卻前往台灣大學連儂牆撕毀展版上展示各式海報，經台灣大學學生會提起告訴，李男依毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

移民署當天就依大陸地區人民來台相關規定，廢止李男停留許可，8日移民署依兩岸人民關係條例第18條規定：裁定李男強制出境、並管制5年不得來台。

行政院長蘇貞昌日前公開宣示，絕不容許外國人來臺灣進行有目的性的破壞，也不容外國人破壞安定與民主自由；若為犯罪目的而來，台灣政府會立刻逮捕遞解出境，強調台灣保障言論自由決心。

移民署署長邱豐光今晚再次重申：歡迎陸客或陸生來台觀光求學，但在台期間必須遵守我國法令規定，我方政府絕對不容許有惡意破壞民主自由等違法行為；一旦查獲違法違規者，依法限令出境或強制出境，並管制再入境。

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