發聲挺港…NBA遭央視停播、爐石選手被禁賽　蔡英文：不能理解這種做法





▲蔡英文回應NBA被央視停播、爐石選手遭台灣暴雪禁賽一事。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日公開發聲支持香港，且獲得NBA主席席爾瓦（Adam Silver）支持，使央視體育頻道決定立即暫停NBA賽事轉播安排。同時，香港電競選手Blitzchung（聰哥）6日《爐石戰記》獲勝後，戴著面具大喊「光復香港，時代革命」8字口號，結果遭到台灣暴雪禁賽1年，解說人員也被停止合作。對此，總統蔡英文晚間回應，不能理解這種恐懼言論自由的做法，若因此將比賽停播或特定選手除名，是球迷、玩家的損失。

「我欣賞電競選手、籃球選手的專注和拚勁，也享受看比賽的過程。」蔡英文8日晚間在臉書上表示，賽場上，大家憑著長期的訓練和努力，爭取最好的成績，贏得榮耀和喝采，也帶給觀眾最大的享受。當然，在運動場域之外，每一位選手、教練、或是從業人員，都會有自己的政治立場，也可能公開發表意見，「不論喜不喜歡，這都屬於言論自由的範圍。」

蔡英文說，個人的立場，一定會有喜歡和不喜歡的人，但如果因此就要將比賽停播、或是把特定選手除名，威脅大家只能有一種意見，這反而是所有球迷跟玩家的損失，「我也不能理解這種恐懼言論自由的做法。」

蔡英文提到，相信一個能夠自由表達意見，互相討論激盪創意的社會，體育賽事、電競產業將會更蓬勃發展。「身為台灣的總統，我會和所有球迷跟玩家一起，守護得來不易的民主自由價值。」

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