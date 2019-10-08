「最強農民」被酸只有國中學歷　林佳新嗆：民進黨瞧不起基層

▲「最強菜農」林佳新。（圖／翻攝林佳新臉書）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨台中市第一選區立委參選人被稱為「最強農民」林佳新，因為日前在政論節目上，質疑總統蔡英文的博士學歷問題，遭到親綠粉絲專頁酸只有「國中學歷」。對此他在臉書上大嗆民進黨，「瞧不起基層，只是想要我們的票而已」。

林佳新日前在政論節目上質疑蔡英文的學歷問題指出，呼籲蔡英文總統給民眾一個正面的回答，「在1984年的時候，到底有沒有論文口試，論文有沒有審核過關，有沒有繳交藍皮論文書給學校就好。重點不在有沒有學歷，而是在有沒有騙人，以及能不能面對問題。」。

對此親綠粉絲頁「打馬悍將粉絲團」嘲諷林佳新，國民黨這次台中立委候選人，只有國中畢業卻在質疑蔡英文的博士學歷，而且蔡英文已澄清很多次，還拿畢業證書跟論文出來給全民看，國民黨到底想怎樣？

▲打馬悍將粉絲團酸林佳新只有國中學歷。（圖／翻攝自打馬悍將粉絲團）



林佳新對此在臉書上強硬反擊指出，「你是在變相告訴我階級制度嗎？」他在臉書有說過只有國中畢業並沒有迴避，「打馬悍將粉絲團」用這種方式這樣打他，不過是歧視他沒有學歷而已，這就是他現在不支持民進黨的理由，「他們打從心裡瞧不起我們基層，只要我們的票而已」。

林佳新說，「更可惡的是，我問了三句話，有哪句不對。我沒有要蔡總統拿論文出來，我只要她自己說他有論文口試，口試有過，而且當初有藍皮論文書，我就信。這哪裡不對，這跟我是什麼學歷有關係嗎？直球對決很難嗎？1450粉專這樣做正是證明民進黨執政邪惡的本質」。

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