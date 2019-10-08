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安倍晉三賀電鬧烏龍　謝長廷：日本沒說是假的

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駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）2139730

▲駐日代表謝長廷（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／綜合報導

我國駐日本大阪辦事處福岡分處，4日在當地舉辦的國慶酒會上，宣布日本首相安倍晉三的賀電我國國運昌隆，但事後日本政府澄清賀電並非出自首相府。對此，駐日代表謝長廷8日表示，日本政府沒說賀電是假的。

謝長廷主持駐日經濟文化代表處國慶酒會，對於安倍晉三賀電一事，謝長廷表示，「他們沒有說賀電是假的，外交很微妙嘛，假的是犯罪行為，他們沒有說賀電是假的，他這個講法什麼意思？就是外交嘛！」

謝長廷提到，台灣有所突破，中國大陸就會抗議，這是必然的，但不能為了突破來造假，福岡分處沒向他報告，但應該有向外交部、國安單位報告，且福岡分處沒有義務向他報告，體制就是如此。

▲▼福岡的中華民國108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

▲福岡的中華民國108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

對於日方賀電，外交部表示，此為駐福岡辦事處在籌備國慶日活動期間接獲長期信任的政壇友人轉交日方賀電，駐處事後注及該賀電並未出自日方的署名單位，經主動查證後瞭解日方未列入官方紀錄，因此，該賀電也未計入我駐處國慶活動新聞稿的統計資料。

外交部重申，相關發展情形我方與日方均有充分瞭解，並掌握日方立場，台日關係友好，溝通管道順暢，今後將持續發展雙方堅實的夥伴關係。

行政院長蘇貞昌也表示，受過外交訓練又公職在身的人，如果是日本首相、副首相稱呼我國正式的國名，確實是外交上很大的突破，何其重大，也更應嚴謹，受過外交訓練卻這樣就公布確有不當，應該查處。

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