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台達電9月營收意外月減4%　第三季季減1%、旺季不旺

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▲▼台達電股東會 。（圖／記者周康玉攝）

▲台達電第三季旺季不旺。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台達電（2308）今（8）日公布9月合併營業額為234.14億元，較上月減少4%，連三個月負成長，然而受到合併泰達電（DET）挹注，仍較去年同期增加8%。

第三季營收達733.6億元，較第二季733.74季減約1%，營收規模不增反減，旺季不旺，但仍較去年同期636.17億元增加15%；累計1-9月營收為1999.38億元，較去年同期成長16%。

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9月份營收從三大產品線變化來看，基礎設施像是網通、通信電源需求減少較多，占營收32%；自動化則持平，占整體13%；電源及零組件受到被動元件需求拉升，不減反增，占55%。

台達電董事長海英俊表示，由於今年外部干擾因素較多，今年第三季旺季不會比往年旺，需觀察終端市場的需求情形。

台達電表示，第三季旺季不旺，主要受到市場不確定性及石油問題，而中美貿易戰反而只是影響因素之一，最主要還是因大環境的不確定性影響終端市場需求趨保守。

台達電合併泰達電交易在今年4月完成，帶動第二季獲利創新高，對財報挹注將延續至第三季，原本第三季有望創單季新高，但受到大環境不確定因素影響，對第三季財報推升有限，季營收不增反減。

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