　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜提早1分鐘現身！日本大和集團訪高雄　斥資60億蓋高級飯店

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者柯沛辰、洪靖宜、賴君欣／高雄報導

日商大和房屋集團斥資60億元在高雄興建高級飯店，預計明年初動工，2023年完工營運。高雄市長韓國瑜8日接見大和集團代表片岡幸和，特地提早1分鐘到場，除了送上高粱酒，也承諾建築申請流程會壓縮在9個月，未來向市府申請建案「就像抓寶可夢一樣」，上網就能清楚了解進度。

大和房屋看準高雄發展潛力，今年3月買下中山二路、林森四路2塊精華土地，確定斥資新台幣60億元興建2棟建物，要打造21層日系高級飯店、29層集合住宅。據悉，這塊土地的基地面積約5125平方公尺，地點鄰近三多商圈，距離小港機場及左營高鐵站也僅數站之遙。

▲高雄市長韓國瑜會面大和房屋集團 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜送上印有自己Q版人偶的高粱酒。（圖／記者賴君欣攝）

大和集團為表達對該投資案的重視，特派海外事業部第二事業部長片岡幸和8日率團拜訪韓國瑜。許多媒體記者關心行程能否準時，早在現場守候。下午2點29分，韓國瑜一撇先前「遲刻魔」風波，提前1分鐘現身，還致贈印有自己Q版人偶的高粱酒給日方，笑稱「這是台灣的清酒，比日本清酒強100倍」。

韓國瑜致詞時表示，高雄過去1年來吸引海內外非常多的目光，一旦崛起一定震撼台灣及世界，如今日商看好前來投資，對環境肯定較為陌生，站在市政府的立場，一定盡最大力量來協助，「不管來自哪裡，只要來高雄投資，高市府就是企業界的好朋友，我們一起來解決問題，一起成長。」

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜致詞時，感謝大和集團看好高雄未來發展。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜指出，過去向市府申請一個建築案子，可能費時1至2年，現在市府團隊將壓縮在9個月內，比過往節省約100多天時間，未來舉凡相關申請「會像抓寶可夢一樣」，想知道案件進行到哪，建築師事務所上網就能看到，不必再親自跑好幾趟市府，只要動動手指就能知道。

韓國瑜說，事實上，近來有很多工商考察團，算一算起碼超過200個團都來高雄考察過，「我們相信未來一定會更多，高雄的潛力，整個南台灣的潛力已經開始慢慢釋放出來。」

至於有媒體問到，這次又是接見日方，內心會不會有壓力？韓國瑜回應，「沒有任何壓力，時常都有外賓來拜訪，我們就是坦承，然後用溫暖的手、溫暖的心、熱情的心來迎接外賓，不會有任何壓力。」

▲高雄市長韓國瑜會面大和房屋集團 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜撇「遲刻魔」風波，表示接見沒有任何壓力。（圖／記者賴君欣攝）

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
觀光局國民旅遊組長「搭高鐵途中昏迷過世」　享年53歲
哈吉貝罕見「暴壯」！NASA曝最強颱風照　直撲路徑揭曉
謝忻搭上徐乃麟！阿翔、胡瓜狠切割　密謀復出計畫曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜舉密克羅尼西亞女子不穿上衣為例　讚台商了不起去開工廠

韓國瑜提早1分鐘現身！日本大和集團訪高雄　斥資60億蓋高級飯店

柯文哲批兩岸關係30年最差　蔡英文：是中國大陸步步進逼

「最強農民」被酸只有國中學歷　林佳新嗆：民進黨瞧不起基層

發聲挺港…NBA遭央視停播、爐石選手被禁賽　蔡英文：不能理解這種做法

安倍晉三賀電鬧烏龍　謝長廷：日本沒說是假的

臉腫腫的…陳其邁拿錢打臉韓國瑜！　1054億經費助大林蒲遷村

一連接見3友邦訪賓參加國慶　蔡英文：攜手世界台灣耀飛！

共軍艦艇越過海峽中線？　國防部：均能全程掌握

王金平最後一擊！大選不到100天　宋楚瑜確定重出江湖了

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

鍾欣凌為金鐘「戒3天宵夜」　「再生第三胎？」：我都快更年期了

韓國瑜舉密克羅尼西亞女子不穿上衣為例　讚台商了不起去開工廠

韓國瑜提早1分鐘現身！日本大和集團訪高雄　斥資60億蓋高級飯店

柯文哲批兩岸關係30年最差　蔡英文：是中國大陸步步進逼

「最強農民」被酸只有國中學歷　林佳新嗆：民進黨瞧不起基層

發聲挺港…NBA遭央視停播、爐石選手被禁賽　蔡英文：不能理解這種做法

安倍晉三賀電鬧烏龍　謝長廷：日本沒說是假的

臉腫腫的…陳其邁拿錢打臉韓國瑜！　1054億經費助大林蒲遷村

一連接見3友邦訪賓參加國慶　蔡英文：攜手世界台灣耀飛！

共軍艦艇越過海峽中線？　國防部：均能全程掌握

王金平最後一擊！大選不到100天　宋楚瑜確定重出江湖了

川普宣稱：美國正在研發「前所未見的新武器」　例如完美的潛艦

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

大選不到100天　宋楚瑜確定重出江湖了

呱吉大港開唱爆粗口...韓國瑜要政風處查！他突破盲腸

算錯3步棋　王金平玩殘總統因緣路

蔡英文論文在哪？台大生打臉徐永泰

韓國瑜如何救選票　名嘴幫出這招

韓國瑜臨檢回禮不忘「征服宇宙」

姚立明預言：民眾黨一個都不會當選

快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄

韓國瑜副手互補性女性南部本省　苦苓：李佳芬

韓國瑜：國民黨敗了　台灣變一黨專政

拿親民黨總統門票？王金平：我從頭到尾說參選到底啊！

郭台銘辦公室：20日公布下一波立委名單

民進黨再執政…韓國瑜：台灣變北韓

更多熱門

相關新聞

日本賀電鬧烏龍　謝長廷：他們沒說是假的

我國駐日本大阪辦事處福岡分處，4日在當地舉辦的國慶酒會上，宣布日本首相安倍晉三的賀電我國國運昌隆，但事後日本政府澄清賀電並非出自首相府。對此，駐日代表謝長廷8日表示，日本政府沒說賀電是假的。

陳其邁拿錢打臉韓！1054億經費助大林蒲遷村

韓國瑜：國民黨敗了　台灣變一黨專政

民進黨再執政…韓國瑜：台灣變北韓

日本賀電烏龍　網友：比遲到嚴重百倍

關鍵字：

韓國瑜日本大和房屋高雄遲刻魔

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

大選不到100天　宋楚瑜確定重出江湖了

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

邀前男友來婚禮！1封信大逆轉…她被趕出家門

更多

最夯影音

更多
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面