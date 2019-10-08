韓國瑜提早1分鐘現身！日本大和集團訪高雄　斥資60億蓋高級飯店

記者柯沛辰、洪靖宜、賴君欣／高雄報導

日商大和房屋集團斥資60億元在高雄興建高級飯店，預計明年初動工，2023年完工營運。高雄市長韓國瑜8日接見大和集團代表片岡幸和，特地提早1分鐘到場，除了送上高粱酒，也承諾建築申請流程會壓縮在9個月，未來向市府申請建案「就像抓寶可夢一樣」，上網就能清楚了解進度。

大和房屋看準高雄發展潛力，今年3月買下中山二路、林森四路2塊精華土地，確定斥資新台幣60億元興建2棟建物，要打造21層日系高級飯店、29層集合住宅。據悉，這塊土地的基地面積約5125平方公尺，地點鄰近三多商圈，距離小港機場及左營高鐵站也僅數站之遙。

▲韓國瑜送上印有自己Q版人偶的高粱酒。（圖／記者賴君欣攝）

大和集團為表達對該投資案的重視，特派海外事業部第二事業部長片岡幸和8日率團拜訪韓國瑜。許多媒體記者關心行程能否準時，早在現場守候。下午2點29分，韓國瑜一撇先前「遲刻魔」風波，提前1分鐘現身，還致贈印有自己Q版人偶的高粱酒給日方，笑稱「這是台灣的清酒，比日本清酒強100倍」。

韓國瑜致詞時表示，高雄過去1年來吸引海內外非常多的目光，一旦崛起一定震撼台灣及世界，如今日商看好前來投資，對環境肯定較為陌生，站在市政府的立場，一定盡最大力量來協助，「不管來自哪裡，只要來高雄投資，高市府就是企業界的好朋友，我們一起來解決問題，一起成長。」

▲韓國瑜致詞時，感謝大和集團看好高雄未來發展。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜指出，過去向市府申請一個建築案子，可能費時1至2年，現在市府團隊將壓縮在9個月內，比過往節省約100多天時間，未來舉凡相關申請「會像抓寶可夢一樣」，想知道案件進行到哪，建築師事務所上網就能看到，不必再親自跑好幾趟市府，只要動動手指就能知道。

韓國瑜說，事實上，近來有很多工商考察團，算一算起碼超過200個團都來高雄考察過，「我們相信未來一定會更多，高雄的潛力，整個南台灣的潛力已經開始慢慢釋放出來。」

至於有媒體問到，這次又是接見日方，內心會不會有壓力？韓國瑜回應，「沒有任何壓力，時常都有外賓來拜訪，我們就是坦承，然後用溫暖的手、溫暖的心、熱情的心來迎接外賓，不會有任何壓力。」

▲韓國瑜撇「遲刻魔」風波，表示接見沒有任何壓力。（圖／記者賴君欣攝）

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