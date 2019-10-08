遊逛桃園農博　發現「好客食堂」現嚐法國道地美食

▲好客食堂「國際友好展售區」法式美食展開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

美食交流，是建立姐妹市的重要情誼。「2019桃園農業博覽會」好客食堂「國際友好展售區」，即日起迄27日進行為期20天的法國農特產品展售。販售包含各式法國糕點、紅酒、知名氣泡水、臘肉等，想要體驗道地法國美食，就來桃園逛農博。

▲▼法國在台協會商務處農業食品部資深商務顧問金芙安，推廣法國農特產及美食。（圖／市府提供）

桃園市政府秘書處長顏子傑、8日於法國農特產品展售開幕活動指出，桃園與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區是姊妹市，雙方在智慧城市、教育、體育、觀光交流密切，桃園與法國的互動頻繁，一向友好。去年桃園農博為期一星期的「法國週」，舉辦乳酪試吃、法國酒試喝、手工甜點販售，還有法國歌手表演與薰衣草花海，讓民眾留下深刻印象。

▲遊逛桃園農博，也可以現嚐法國道地美食。（圖／市府提供）

今年邀請法國工商會組團參與，將法國的點心美食、農產品、咖啡再次帶進農博展區，讓來農博參觀的民眾更了解法國農業、體驗法國美食。法國在台協會商務處農業食品部資深商務顧問金芙安、法國工商會餐飲委員會主席黃毅禮表示，飲食是生活中不可或缺的一環，在台灣，品嘗美食可說是國民運動。法國工商會餐飲委員會期盼，共同將法國美食推廣給台灣民眾，讓更多人了解法國食物美好滋味，也期盼桃園和法國在美食上能有更多交流機會。

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