NBA中國市場價值1200億元　火箭隊之亂後…商機全毀了

▲火箭兩大球星哈登與衛斯布魯克。（圖／CFP）



記者王致凱／綜合報導

對美國職籃NBA來說，中國市場的商業價值已經超過40億美元（約新台幣1200億元），光是轉播合約就高達15億美元（約新台幣460億元），沒想到卻因為火箭隊總管莫雷一則「挺香港」的推文，讓一切都可能化為泡影。

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日在個人推特上發出一則支持香港示威的推文，引發大陸網友不滿。雖然該則推文很快就被刪除，火箭隊老闆也稱莫雷的個人言論並不代表球隊立場，但仍遭到大陸網友全面抵制。不僅如此，就連央視也發表聲明，宣布立刻暫停轉播NBA季前賽（中國賽）。

不僅如此，才剛買下5年NBA數位轉播權的騰訊公司也隨即跟進。根據陸媒先前報導，騰訊今年7月才剛與NBA續約，取得2020至2025年5年NBA中國數位媒體轉播權，授權金高達15億美元，NBA在中國的潛在商業價值可想而知。

NBA首席營運長塔圖（Mark Tatum）去年曾向《富比士》（Forbes）雜誌透露，NBA在中國的商業價值已經超過40億美元。除了轉播權利金外，NBA還靠著賽事影片授權、周邊商品、相關活動、遊戲合作等多種管道，在中國市場大賺人民幣。

外界認為，隨著莫雷事件風波越演越烈，假使情勢繼續惡化，很可能演變為全面抵制NBA，屆時不止NBA官方損失一大市場，剛砸大錢取得轉播權的騰訊也可能慘賠。

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