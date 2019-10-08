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建國南路4連撞凹警車！肇事男瞎扯　行車紀錄器打臉「不存在的狗」

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▲▼建國南路警車車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警方調閱肇事車輛行車紀錄器，發現肇事駕駛辯稱的狗並不存在，警車被撞得面目全非。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

10月7日晚間，台北市大安區忠孝東路三段、建國南路一段路口發生一起4輛車連環追撞翻車事故，其中還波及一輛隸屬台北市警局保安大隊的前導警車，事後警方調查；肇事自小客車駕駛辯稱因為當時前方有狗衝出來、因閃避狗才會失控誤踩油門追撞，但警方追查，蒐集路口監視器畫面及各車行車紀錄器影像，發現並未發現肇事駕駛聲稱：「突然竄出狗」，不過經警方確認，這起重大車禍是駕駛操作疏失，車輛往左轉時誤把油門當煞車、導致車輛加速失控肇事。

▲警方調閱肇事車輛行車紀錄器，發現肇事駕駛辯稱的狗並不存在。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方調閱肇事車輛行車紀錄器，發現肇事駕駛辯稱的狗並不存在。（圖／記者張君豪翻攝）

昨天晚間北市忠孝東路建國南路口發生4車追撞且造成車輛翻覆的嚴重車禍，其中還造成一輛隸屬台北市警局保安大隊的警車被追撞、造成警員受傷送醫，所幸並未造成嚴重傷害。事後肇事駕駛向警方喊冤，當時要閃避突然衝出的狗才會緊張誤踩油門導致嚴重追撞。

但負責調查的轄區大安警交通分隊調閱各車行車紀錄器、路口監視器畫面後，發現肇事車主的行車紀錄器從車禍前到加速追撞過程中，並未錄到那隻「肇事的狗」，反倒錄下肇事駕駛明顯要左轉、卻有誤踩油門導致車輛加速的動作。警方確認肇事責任後對外說明。

大安警方表示，希望駕駛人行車務必注意車前狀況，保持安全間隔距離，遵守速限行駛，並注意如何正確使用車輛各項機能，不然一時疏忽，就可能釀成嚴重事故。

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