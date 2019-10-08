匯損＋股利減少　4公股金9月獲利月減約兩成　兆豐金唯一上揚

▲兆豐金經歷潤寅陰霾後，9月獲利回神，前9月獲利較去年同期僅些微差距，今年利拚成長。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

金控獲利陸續出爐！公股金也紛紛公告9月獲利，根據計算，4家公股金控包含兆豐金、合庫金、第一金、華南金整體獲利為61.68億元，主要股息配發在7、8月，以及部分公股銀行有匯兌損失，致使9月獲利較8月的73.5億元明顯下滑約兩成。

兆豐金9月份24.57億元，較8月的22.45億元上揚，是4大公股金控中唯一較8月成長者，主要是因為旗下的兆豐銀7、8月認列潤寅等呆帳，所以9月獲利能力回復，另外證券、票券等子公司獲利也有不錯表現，所以兆豐金較8月成長。兆豐金前9月稅後純益達到227.47億元，較去年同期略差一些，兆豐金認為，如果獲利動能持續下去、維持穩定，今年整體的獲利會回到去年相當，甚至還略有成長，兆豐金累計每股稅後純益EPS)為1.67元。

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合庫金9月稅後純益為14.31億元，相較於8月的15.96億元，略有下滑；但整體前9月的稅後純益132.17億元，較去年增長近5%，EPS達到了1元。

第一金9月份稅後淨利13.49億元，較8月份減少了31.4%，第一金表示，主要是各主要子公司單月獲利受到鼓利減少的因素而呈現衰退；前9月稅後純益為153.77億元，年增7.5%，EPS為1.23元。第一金表示，旗下的一銀9月主要受到金融交易滑落、金融商品收益大幅降低，以及股利收入減少、匯兌損失及衍生性金融商品收益下降等因素，加上9月的上班日也較8越少，所以整體ˇ的獲利不及8月亮眼。

華南金控9月稅後純益9.31億元，較前月下滑6.13億元，下滑幅度達39.7%，獲利明顯下滑。主要是旗下銀行子公司大幅衰退所致，累計前9月稅後純益129.79億元，EPS為1.07元，較去年同期成長約12.45億元，年成長10.6%。華南金指出，旗下的華銀因為匯兌損失約3億元以及股利收入的銳減，使得華銀的獲利情況不如8月，也致使華南金的獲利較為下滑，但整體來說華南金較去年還是持續成長。