新北橋梁檢測一條龍！黃國昌看財報「毛利率100%」傻眼：這麼好賺？

▲南方澳斷橋事件後，各地橋樑檢測是否確實引起社會關注。（圖／記者游芳男攝）



記者鄒鎮宇／新北報導

南方澳大橋斷裂後，全台橋梁檢測的安全疑慮跟著浮上檯面。時代力量立委黃國昌踢爆，新北市將橋樑檢測委由萬鼎公司執行，但工作被轉包給陳明正團隊的萬喬豐，且該公司的財報顯示「毛利率100%」、「營業利益率86%」，讓他不敢置信。

黃國昌日前揭露，健行科大教授陳明正與萬喬豐工程顧問公司在全國各地承接橋梁檢查，再轉包牟利。他8日上午召開「橋梁檢測都在騙，公眾安全誰把關」記者會，指出陳明正等人過去5年透國全台的標案獲利上億元，「根本是利用橋梁檢測進行斂財」。

▲黃國昌召開「橋梁檢測都在騙，公眾安全誰把關」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌指出，橋樑檢測本該由獨立第三方進行「品質查證」，新北市橋梁的檢測竟是由實際進行檢測的萬喬豐自己審查，「胡搞瞎搞、造假到這種程度莫名其妙，有把人命當回事嗎？」痛批萬喬豐在報告中填寫良好，但橋樑卻被投訴劣化嚴重，認為新北市浪費納稅人的錢。

「營業利益率86% 是什麼概念？」黃國昌也公布「萬喬豐工程技術顧問有限公司綜合損益表」表示，他沒有開過公司做生意，但看過不少財報，「第一次看到『毛利率100%』、『營業利益率86%』的財報，非常驚訝」，「橋梁檢測真的這麼好賺嗎？還是這間公司有什麼特殊秘技？竟然可以達到如此驚人的本業獲利能力」。

▼黃國昌看到橋檢公司的毛利率、營業利益率傻眼。（圖／翻攝黃國昌臉書）

