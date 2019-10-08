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一連接見3友邦訪賓參加國慶　蔡英文：攜手世界台灣耀飛！

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▲▼蔡英文接見外賓參加國慶。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▲蔡英文接見外賓參加國慶。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

雙十國慶即將到來，世界各國訪賓陸續抵達台灣。總統蔡英文8日上午接見了史瓦帝尼王國總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）伉儷、聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）、美國「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）博士、帛琉國務部長馬緹娜（Faustina Rehuher-Marugg），歡迎他們參與國慶。

蔡英文上午先是接見戴安伯伉儷，這是對方第一次訪問台灣，展現出對雙邊關係的重視，彰顯兩國邦誼歷久彌新。蔡英文提到，在上個月的聯合國大會上，恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）呼籲聯合國，允許台灣尊嚴平等參與相關行動；戴安伯去年出席「聯合國氣候變化綱要公約」第24屆締約方大會（UNFCCC COP24）會議時，也為台灣發聲，肯定台灣對抗氣候變遷的努力，「這些支持行動都讓我們銘感於心。」

蔡英文說，不論是在國際場域或是國家發展上，中華民國台灣和史瓦帝尼王國都是相互扶持的夥伴。這幾年來，兩國持續在鄉村發展、農業、醫療衛生以及人力資源各個領域，有許多合作的成果。戴安伯總理在企業界有非常豐富經驗，上任後以高效率的企業精神，為史瓦帝尼王國帶來新氣象。她也期待，有總理的支持與建議，兩國的交流合作可以創造更多新發展，一起持續提升雙邊關係。

▲▼蔡英文接見外賓參加國慶。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

隨後，蔡英文會晤查士納，感謝露國在今年聯合國大會上，為我國仗義執言，持續強力為台灣發聲，並期盼未來台露雙方也能夠秉持互惠互助的精神，繼續開創更多嶄新的合作事項，為兩國人民謀求更大的福利。

查士納則回應，很榮幸能再次來到台灣，這是他第4次來訪。聖露西亞非常感謝台灣政府及人民提供的各項援助，今年7月，蔡英文到露國訪問時，也親眼看到了台露兩國許多合作計畫。

事實上，台露之間有非常真誠的友誼，兩國政府也盡力鞏固雙邊關係，希望未來雙方能進一步加強文化方面的交流，也希望台灣企業能善用聖露西亞的優勢地理位置，增加在露國的投資；此外，露國也會持續全力支持台灣的國際參與，期盼未來兩國能進一步深化雙邊互助互惠的各項合作。

▲▼蔡英文接見外賓參加國慶。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

緊接著，蔡英文接見佛訥博士，她說，過去3年多來，在法規鬆綁、財政健全、開放市場、以及能源轉型等方面做了很多努力；今年傳統基金會將台灣列為亞洲最佳經商地點之一，台灣的經濟自由度也名列世界第10。在推動經濟結構轉型的同時，也持續深化民主、健全法治，期待未來台美之間可以透過簽定雙邊貿易協定，進一步強化彼此的經貿往來。

到了8日下午，蔡英文歡迎遠道而來的馬緹娜，她回憶今年3月訪問帛琉時，馬緹娜幾乎全程陪同，帶她走進社區和長者一起編織，也體驗了帛琉的傳統文化和美食，很高興歡迎馬緹娜來參加中華民國108年國慶。

蔡英文說，在國際場合，兩國總是做彼此「最真誠的朋友」，一起為了更好的世界而努力。也感謝帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）在剛結束的聯合國大會中，發言支持台灣參與更多國際組織，也肯定我國對「聯合國永續發展目標」（SDGs）做出的承諾。

▲▼蔡英文接見外賓參加國慶。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

蔡英文提到，台灣是太平洋的一份子，也是地球村的一份子。帛琉長期倡議的海洋保育、氣候變遷、再生能源等議題，「我們有責任一起來努力，會持續貢獻相關的技術和經驗給世界。」而馬緹娜部長曾擔任帛琉國家博物館長多年，接待過許多台灣學者和遊客，這一趟，馬緹娜將會參訪台灣不同族群、不同類型的博物館，相信文化和學術研究的交流合作，也都會是兩國可以持續深化的領域。

蔡英文也在晚間將相關合照po上臉書，強調「#攜手世界台灣耀飛」，吸引許多網友按讚留言。網友們表示，「祝福台灣，國運昌隆~雙十十佳節愉快」、「國慶快樂 台灣真的是一個很美很美的地方 要繼續堅守信念！」、「祝國運康泰，安和樂利，經濟起飛」、「歡迎好朋友們一起來慶祝」、「歡迎友邦一起參加台灣國慶」。

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