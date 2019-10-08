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2大壽險金控前9月賺逾1057億　富邦金蟬聯3冠王、國泰金獲利排第2

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▲▼富邦,北富銀,台北富邦銀行,富邦金。（圖／資料照）

▲富邦金控今天公布9月自結稅後盈餘41.4億元，累計今年前9月稅後淨利535.93億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

壽險金控兩大龍頭國泰金、富邦金今（8）日公布9月及前3季自結獲利，其中富邦金累計今年前9月稅後淨利535.93億元，較去年同期成長7%，每股盈餘（EPS）為4.98元，穩居三冠王寶座，而國泰金累計今年前3季稅後純益521.3億元，每股盈餘3.86元，排名第二。

富邦金（2881）也公布9月自結稅後淨利41.4億元，較去年同期成長43%，累計今年前9月稅後淨利535.93億元，較去年同期成長7%，每股盈餘（EPS）為4.98元，蟬聯金控單月、累計獲利與EPS三冠王。

富邦金控旗下子公司獲利均較去年同期成長，其中富邦人壽9月稅後淨利為17.64億元，較去年同期成長12%，獲利動能來自穩健的投資績效表現，累計前9月稅後淨利270.04億元；富邦人壽今年前3季初年度保費收入（FYP）達1,680億元，較去年同期成長21%；總保費收入為4,547億元，較去年同期成長12%。

台北富邦銀行9月稅後淨利15.35億元，較去年同期成長29%，主要是因淨利息收入及手續費收入帶動收益成長。累計前9月稅後淨利169.2億元，較去年同期成長11%。北富銀資產品質維持穩健，今年9月底逾放比率為0.2%，備抵呆帳覆蓋率為660%。

至於其他子公司獲利表現，富邦產險9月稅後淨利2.31億元，較去年同期成長41%，累計前9月稅後淨利35.51億元，承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長8%。

富邦證券9月稅後淨利1.55億元，較去年同期成長2114%，受惠於經紀業務及資本市場相關收入成長所致，累計前9月稅後淨利為24.48億元，較去年同期成長12%，主要受惠市場行情帶動資本利得提升。

▲▼國泰世華銀行,國泰金控,國泰。（圖／資料照）

▲國泰金今天公布9月稅後盈餘為38.3億元，累計今年前9月稅後盈餘521.3億元。（圖／資料照）

國泰金（2882）公布自結獲利數字，9月稅後淨利38.3億元，累計今年前3季稅後盈餘521.3億元，每股稅後盈餘（EPS）達3.86元，位居金控每股獲利第2高。

國泰金旗下子公司國泰人壽持續強化價值導向策略，國壽9月稅後淨利21.1億元。由於9月投資積效平穩，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，9月初年度保費收入（FYP）金額為107億元、初年度等價保費（FYPE）金額為47億元，其中保障型商品累計初年度保費較去年同期成長25%。

國泰世華銀行9月稅後純益15.6億元，累計前3季稅後純益為191.2億元，每股盈餘為1.93元。國泰金表示，國泰世華9月持續維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。

至於其他子公司部分，國泰產險9月份個體簽單保費18.2億元，穩居市場第2名；國泰證券各項業務穩定推展，9月稅後淨利5,703萬元；國泰投信各項業務穩定推展，9月稅後純益5,850萬元。

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