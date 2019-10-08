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新光三越周年慶熱銷TOP 5　氣炸鍋、iPhone狂賣上千台

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▲百貨周年慶熱銷商品。（圖／新光三越、誠品生活提供）

▲百貨周年慶大家都在搶什麼？（圖／新光三越、誠品生活提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

10月初因全台最大百貨連鎖新光三越周慶開打，掀起百貨周年慶的首波熱戰，旗下共有6店同時推優惠，包括化妝品、3C、小家電都是重點項目，今（10／8）新光三越公布首波周慶TOP熱銷榜排名，不僅美妝品上榜，氣炸鍋、iPhone手機都狂賣千台，想衝的人快趁連假出手賺一波。

新光三越今發布官方統計首4日全台TOP熱銷商品，包括化妝品類別以SK-II青春露或銷量冠軍，4天賣出近5千瓶，而LANCOME俗稱「小黑瓶」的超未來肌因賦活露，也有超過1500瓶的銷量。

小家電方面，今年則以飛利浦氣炸鍋最夯，包括實體與線上APP的銷售數量飆破千台，而英國家電精品品牌Dyson也持續熱賣，包括吹風機和吸塵器與空氣清淨機等多樣產品，周年慶V11吸塵器及HP06涼暖空氣清淨機也很熱銷，銷售數字破500台。

▲百貨周年慶熱銷商品。（圖／新光三越、誠品生活提供）

▲氣炸鍋是今年小家電黑馬。

9月初正式推出新一代iPhone 11手機，而前代iPhone XR因售價調價，加上百貨公司滿額回饋最高等同打9折，也吸引民眾排隊搶買，整體銷量也突破千支。

▲百貨周年慶熱銷商品。（圖／新光三越、誠品生活提供）

▲降價加優惠，讓iPhone新舊款都熱賣。

新光三越首波6店周慶，10／3至10／14推出滿千送百回饋，全館消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；名品單櫃消費滿1萬元送500元，首7日貴賓卡與APP會員消費滿萬送1,000元抵用券。

▲百貨周年慶熱銷商品。（圖／新光三越、誠品生活提供）

▲新光三越台中中港店限量ESTEE LAUDER特潤無敵超值組，價值9,086元，特價6,030元。

而誠品生活也在周慶優惠期，10／13前，誠品生活南西、信義、敦南、松菸共4店，全館當日累計消費滿5,000元送500元抵用券，南西店指定香氛美妝，當日單筆消費滿2,000元送200元抵用券；敦南指定美妝保養，當日累計消費滿3,000元送300元抵用券。誠品人會員全館當日累計消費滿10,000元送1,100元抵用券、全館當日累計消費滿20,000元送2,500元抵用券。

▲百貨周年慶熱銷商品。（圖／新光三越、誠品生活提供）

▲誠品人會員指定期間消費滿額，即可加購或免費換誠品生活XJOURNAL STANDARD聯名系列商品。

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