「神偷奶爸」合照比OK手勢！　環球影城員工直接被開除

▲環球影城員工與遊客合影時比OK手勢遭開除。（圖／翻攝自Twitter）



記者王致凱／綜合報導

美國佛州奧蘭多環球影城一名扮演動畫角色的工作人員，今年3月份與7歲女童合照時，因為比出「OK」手勢，事後遭女童家人投訴種族仇恨，環球影城日前表示，該員工行為無法被接受，決定將他開除。

根據《今日美國》（USA Today）報導，蒂芬妮（Tiffiney）和理查•辛格（Richard Zinger）夫婦今年3月帶著一雙兒女到奧蘭多環球影城度假村旅行，一天正好遇見動畫電影「神偷奶爸」中的人物角色，女童開心的與卡通人物合影，當時一家人並未發覺任何不妥。

事後，一家人返家後重新翻閱相片和影片時，發現扮演動畫角色格魯的工作人員在合影時，原本將手放在女童肩膀，卻突然比出一個「OK」手勢。女童父母認為，這個手勢有「白人至上」的含意，因此立刻向環球影城投訴。

事後，環球影城官方已經補償辛格一家人免費遊樂園門票和禮物卡，並決定解雇該名員工。環球影城發言人1日表示，並不希望遊客經歷像這樣的事情，已經採取相關措施，避免類似情況再度發生。發言人同時證實，該名工作人員已經離開環球影城。

拇指與食指組成一個環形的「OK手勢」，原本並不帶有任何極端主義意味，卻在今年9月底被反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）列入仇恨象徵符號之一。專家認為，極端右翼與白人至上主義者經常使用該手勢，例如今年3月犯下紐西蘭清真寺槍擊案的嫌犯，出庭時就曾為鏡頭比出過3指朝下的OK手勢。

另據《波士頓環球報》（The Boston Globe）和英國《衛報》（The Guardian）報導，事實上，OK手勢代表極端種族主義的說法，可能源自於2017年網友在4chan論壇「政治不正確」板（/pol/ board）上的一次「網路反串」，結果真的讓大眾相信，該手勢已經變成為種族仇恨的象徵。

對此，國外網友紛紛對手勢衍生的含意表示不解。網友留言說，「OK就是OK」、「太蠢了，那個員工應該提告，把自己的工作拿回來」、「什麼時候開始讓某些極端團體決定哪些手勢是仇恨？」

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