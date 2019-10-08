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松年大學銀髮達人大展身手　侯友宜與長輩活力動健康

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▲ 松年大學銀髮達人大展身手 侯友宜與長輩活力動健康。（圖／新北市社會局提供）

▲ 松年大學銀髮達人大展身手，侯友宜與長輩活力動健康。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市松年大學8日舉辦「松年銀新達人秀」成果展，身兼松年大學校長的侯友宜市長到場與長輩們同樂，一起動健康，驚喜獲頒「健康達人獎」，笑稱是當市長以來第一次獲獎。侯友宜大讚長輩們體力好、反應靈敏，鼓勵大家多參與活動，讓身體越動越健康。

據統計，新北市老年人口有56萬，佔新北市人口14.05%，正式進入高齡社會14%的標準，市府持續推動松年大學、老人共餐、里里銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點等，希望讓長輩們在地安老健康樂活。

▲ 松年大學銀髮達人大展身手 侯友宜與長輩活力動健康。（圖／新北市社會局提供）

▲ 身兼松年大學校長的侯友宜市長到場與長輩們同樂。

「太太要多找先生出來活動，比較有伴啦！」侯友宜鼓勵在場女性長輩多拉自己老公出來參加松年大學的各項課程，他表示，原本參與的男女比是1比9，現已進步到3比7，未來市府會多規劃一些男性長輩較感興趣的活動項目，提高大家參與意願，希望未來可以達成男女比4比6的目標。

今日達人秀現場安排多場精彩演出，銀髮長輩們使出渾身解數，帶來各項精彩表演，活動特別請到秀場女王「上官明莉」擔任評審，為表演的長輩們加油打氣，獲得熱烈回響。

社會局表示，今年松年大學有別於以往形式，以「松年銀新達人秀」方式辦理，讓長輩們有一個展現才藝的舞台，並藉由評審機制，提供長輩建議與鼓勵。未來銀髮達人們可以到各社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、公共托老中心等進行推廣教學與表演，提升自我價值及學習興趣，也可藉由表演讓市民看到銀髮族的活力。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 松年大學銀髮達人大展身手 侯友宜與長輩活力動健康。（圖／新北市社會局提供）

▲ 松年大學銀髮達人大展身手 侯友宜與長輩活力動健康。（圖／新北市社會局提供）

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