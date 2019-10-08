王金平最後一擊！大選不到100天　宋楚瑜確定重出江湖了

圖文／鏡週刊

宜蘭南方澳跨港大橋1日發生崩塌意外後，近半年未在政壇上曝光的親民黨主席宋楚瑜，2日突然在臉書發表「放下黨派之私、協助解決問題」談話，並提出4點救災建議。在大選剩下不到100日之際，宋楚瑜突然發聲，政壇研判「大內高手」即將登場。

本刊掌握，宋楚瑜確定在國慶日當天重出江湖，出席總統府國慶大典，此舉被視為宋4度參選總統的起手式，受到藍綠政壇要角高度關注。另一方面，親民黨立院黨團明（9日）也預計召開記者會，雖然談的是為消防人員安全議題，但搶在宋登場之前舉辦，暖場意味十分濃厚。

橘營人士表示，親民黨決策委員會議將在國慶日後召開，屆時總統及立委佈局都會討論，目前黨內初步規劃，區域立委將提出6至10席，分別在台北、新北、台中及高雄等地。至於總統門票，據了解，目前橘營內部由宋親征的聲浪依然很高。

據了解，當天除了宋楚瑜會出席國慶典禮外，正進行連署總統的前副總統呂秀蓮也已表達將出席國慶大會的意願，屆時可望與總統蔡英文同框。而可能出席的貴賓還包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、台北市長柯文哲、民進黨主席卓榮泰、時代力量黨主席徐永明等人。



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