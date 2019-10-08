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民調反超拜登！華倫若拿總統大選門票　RBC：2020年初美股恐受衝擊

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▲▼民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／路透）

▲民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

美國民主黨總統提名人華倫（Elizabeth Warren）近日民調扶搖直上，支持率更超越美國前副總統拜登（Joe Biden）。雖然大多數投資機構仍相信，川普會在2020再次贏得總統大選，不過加拿大皇家銀行（RBC Capital Markets）美國股票策略主管洛莉（Lori Calvasina）提出警告，認為投資者不應對這種情況過度自信，除了考慮到民主黨有可能獲勝的情況，拜登領先華倫的優勢消失，華倫若是取得總統大選門票，華爾街的股市陣痛，將提前在明年11月前的大選發生。

根據「MarketWatch」報導，IBD／TIPP（投資銀行）、經濟學人雜誌（Economist）跟美國蒙莫斯大學（Monmouth University）的民調中，華倫的支持率皆贏過拜登；在網站RealClearPolitics.com上，民調支持度也爬升第二名，僅次於拜登，讓她有更大的可能性成為民主黨的總統提名候選人。

洛莉在一份研究報告中寫道，美國大選的輪廓，將在2020年的第一季度末形成，根據加拿到皇家銀行對客戶所做的調查，川普總統被認為將在2020大選上再度當選總統，不過投資者不應該對這種狀況過度有自信，現在就決定2020大選的結果還為時過早，分析指出，投資者至少需要考慮民主黨獲勝的可能性；下一屆的民主黨候選人只需贏得2016年時，希拉蕊所得到的州，再加上賓州、密西根州和威斯康辛州（希拉蕊以極少的票數輸掉這些州），就可以贏得總統的大位。

洛莉表示，華倫民調領先的情況，已經成為華爾街的心頭大患，若是華倫贏得總統候選人的提名，加拿大皇家銀行預計，選舉日之前會經歷一段與白宮勝利相關的痛苦，而且反應可能會很大，但時間是短暫的；如果華倫當選，民主黨奪回參議院，那麼醫療保健、金融、能源和科技股將會受到最大衝擊，因為這些都遭到嚴重低估，下行空間有限。

從下而上的角度來看，華倫、民主黨和白宮的合體，對股票極具挑戰性，市場對於華倫的疑慮在於，她支持加強控管金融業，並認為金融市場之所以會崩盤並非一種週期的循環，而是刻意不監管下的長期問題；此外，她支持「全民聯邦醫療保險」，認為醫療保險能夠解決美國家庭破產的問題，以及希望加收財富稅。

洛莉說，不過即使民主黨奪回白宮，想要在參議院獲得優勢也變得更加困難，共和黨在參議院可能會阻止華倫提出更多極端的提議，例如財產稅或是全民醫療保險制度。

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