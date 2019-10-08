網路投保「旅平險」最熱賣　今年前8月大賣66.7萬件

▲今年1至8月網路投保銷售，其中利變年金險依然是最受歡迎的險種。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（8）日公布網路投保情況，2019年前8月壽險業保費收入達19.71億元，比起去年同期年成長近1倍，其中網路投保最夯的種類是利變型年金、旅平險與定期壽險；至於產險則是汽車險、機車險及旅平險。

根據保險局統計，今年1至8月壽險業保費收入達19.71億元，比起去年同期的增加80.75%；產險業今年前8月保費收入達8.97億元，較去年同期成長48.8%，顯示網路投保仍持續增溫中。

壽險業的網路投保今年前8月保費收入達19.71億元，增加近1倍，其中最受歡迎的是利變年金險，保費收入達18.8億元，件數為1.3萬件，緊追在後的是旅平險、定期壽險，保費收入分別為4,397萬元、521萬元，件數則是11萬件、604件。

至於產險業網路投保的保費則為8.97億元，成長48.8%，銷售第一名的是汽車險，保費收入達5.04億元，件數為38.2萬件，再者是機車險與旅平險，保費收入依序為1.62億元、1.43億元，件數分別是21.4萬件與55.7萬件；整體來看，無論是壽險或產險，旅平險都是成長幅度較大的險種，合計賣出66.7萬件。

以保費收入來看各家保險公司排名，今年前8月網路投保壽險公司前3名分別是國泰人壽（9.68億元）、富邦人壽（5.37億元）、台灣人壽（2.03億元）；至於產險公司前3名各別是富邦產險（3.21億元）、新安東京海上產險（1.83億元）、國泰產險（1.01億元）。

至於未來是否有意開放其他險種，進一步帶動網路投保市場，金管會保險局副局長張玉煇表示，壽險公會近期有向保險局提出建議，申請網路投保「變額投資年金」，目前仍在評估中。