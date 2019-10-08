▲ 新北「環境稽查重案組」成軍，檢警調聯合共同打擊環境犯罪。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府8日聯合檢警調，成立「新北環境稽查重案組」，市長侯友宜表示，「沒有環境安全、就沒有治安」，要求相關單位有效打擊環境犯罪，管理水土保持及土石方，並對破壞水利設施、空污及亂排廢毒水等全力查緝，守護人民安全。

「新北環境稽查重案組」由市長侯友宜、新北地檢署檢察長朱兆民、台北地檢署長邢泰釗、士林地檢署檢察長朱家崎、基隆地檢署檢察長柯麗鈴、調查局新北市調處長蔡文郎共同揭牌，宣示新北市整合資源打擊環境犯罪的決心。

侯友宜表示，「新北環境稽查重案組」是跨單位的聯合小組，結合檢、警、調、環4個單位，除承襲新北市公安小組經驗，透過聯合打擊方式，強而有力地嚇阻危害公安、治安的不法分子，有效打擊環境犯罪，更將強化環境犯罪的偵查，舉凡污染排放、影響水土保持、破壞水利設施、土石方管理等，憑單一局處無法完成查辦的疑難案件，都可透過重案組整合資源，逐一破解。

▲ 新北「環境稽查重案組」成軍，結合檢、警、調、環4個單位。

侯友宜強調，「公安」、「治安」、「消安」、「食安」、「環安」這「安全五環」是新北市的施政重點，也是公安小組的責任。目前市府正大力整頓五股垃圾山，除了運用行政方法輔導合法化外，並針對造成污染的業者，由重案組列為整頓首要目標，期待透過重案組的資源整合，發揮1+1大於2的效果，確保市民的環境安全。

侯友宜認為「環安與治安息息相關，不好的環境也是犯罪的孳生源」。在台灣，有些土石方管理甚至涉及黑白兩道，造成治安疑慮。侯友宜期望結合警察局、環保局等相關單位力量，並由副市長謝政達擔任召集人，環保局長劉和然及警察局長陳檡文擔任副召集人，透過跨局處整合，執行專案任務，行政調查與刑事偵查聯手，納入水土保持、土石方管理、水利等專業人員，一起為守護新北市環境而努力。

環保局表示，未來將是檢、調、警、環共同合作的時代，也提醒不法業者，勿再以身試法，挑戰公權力，至於非法作為，絕不寬貸，一定依法嚴懲。

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