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畢生專研宇宙學　中研院學者讚諾貝爾得主：皮布爾斯實至名歸

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▲2019年諾貝爾物理獎得主。（圖／翻攝自Twitter／@NobelPrize）

▲2019年諾貝爾物理獎得主吉姆•皮布爾斯、瑞士學者米歇爾麥耶、迪迪埃•奎洛茲。（圖／翻攝自Twitter／@NobelPrize）

記者崔至雲／台北報導

2019年諾貝爾物理學獎今（8日）公布，今年由加拿大學者吉姆•皮布爾斯（James Peebles）、瑞士學者米歇爾麥耶（Michel Mayor）、迪迪埃•奎洛茲（Mayor Didier Quelo） 3名學者共同獲得。中研院天文及天文物理研究所研究員吳建宏特別針對吉姆•皮布爾斯指出，諾貝爾頒要頒獎給一位宇宙學者的話，「皮布爾斯一定是首選，完全實至名歸」。

吳建宏指出，40多年前市面上少見宇宙學的書籍，但皮布爾斯就針對宇宙學研究出許多研究，甚至透過宇宙大霹靂理論，計算出許多宇宙間的實驗與數據，一直到了1990年代，才慢慢開始出現宇宙微波的實驗。皮布爾斯領先於世，早在1970年代便開始編寫專書，定量、定性計算出宇宙演化過程、暗物質與微波輻射背景等理論，而當時的研究家多較重視粒子物理等研究。

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▲▼2019年諾貝爾物理獎。（圖／路透）

▲2019年諾貝爾物理獎。（圖／路透）

清華大學物理系教授賴詩萍也說明，皮布爾斯當年的研究中，就提及我們所看到的宇宙物質，其實是整個宇宙的5%，其中包括恆星、行星、萬物與人類，剩下的95%屬於未知領域，是由暗物質與暗能量所組成，是物理學家都無從了解的。

針對另外一組得獎人米歇爾麥耶與迪迪埃•奎洛茲，賴詩萍說，梅爾與奎洛茲的研究已超乎人類想像，他們發現第一個環繞類太陽恆星飛馬座51的行星飛馬座51b，這項發現根本上改變科學界對宇宙的認知，而這顆行星身處太陽系之外、銀河系之內，這顆充滿氣體的行星約跟太陽系內最大的木星體積相仿。

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