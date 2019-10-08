南方澳大橋9日封港拆橋拱！　港務公司：11／15前拆除完成

▲第一階段橋拱拆除工程訂於9日8時作業。（圖／港務公司提供）

記者胡順惠／台北報導

南方澳大橋坍塌至今已經第8天，9日上午8時進行拆除工程，預計11月15日完成舊橋體的拆除作業。台灣港務公司表示，採用國內最大平台船，搭配 650 噸及 750 噸吊車，於 24 小時內吊除橋樑上拱結構，賡續橋面版拆除雖更為複雜，並評估採半半施工方式，分五個階段清除，可不再封閉漁港航道拆除橋面版，以降低對漁民的影響。

交通部政次黃玉霖今（8）日邀集宜蘭地檢署、宜蘭縣政府、宜蘭縣警察局、國防部、海巡署、蘇澳鎮漁會、公路總局、航港局及港務公司召開南方澳跨港大橋拆除工程會前會，會中就拆除計畫增補後送請備查定案。黃玉霖在會中感謝檢調單位、宜蘭縣政府、海軍、海巡、漁會及漁民朋友的指導及協助，交通部將督導港務公司如期完成，並清理航道，同時依證物保全計畫，妥善保存該橋樑相關構建，以配合日後調查。

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黃玉霖表示，新跨港大橋已請最堅強的公路總局蘇花改團隊辦理，將以耐久實用為最大原則進行新建工作，活化蘇澳港港埠服務區 II（移山路）土地，規劃交通轉運中心，增建 13 號碼頭航道側安檢基地，並規劃後線及未來新建橋樑下方，發展國際觀光漁港，帶動蘇澳地區發展新契機。