建交30週年！台與貝里斯簽航空瞭解備忘錄　助國籍航空拓展航網

▲交通部長林佳龍（右）與貝里斯觀光暨民航部長賀瑞迪（Hon. Jose Manuel Heredia Jr.）共同簽署瞭解備忘錄。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣與貝里斯8日中午由交通部長林佳龍與貝里斯觀光暨民航部長賀瑞迪（Hon. Jose Manuel Heredia Jr.）共同簽署瞭解備忘錄，表達雙方簽署航空服務協定的意向，後續雙方將於完成各自之法律程序後正式簽署協定。

兩國此次簽署備忘錄，緣起於林佳龍今年6月由蔡英文總統指派，率團前往貝里斯訪問，慶賀兩國建交30週年，同時也進行民航、觀光及郵政等相關業務交流。今天在貝國副總理法博（Hon. Patrick Jason Faber）、貝國交通暨救災部長卡斯卓（Hon. Edmond George Castro）及我國民航局長林國顯等人觀禮下，雙方於台北簽署瞭解備忘錄。

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▲今年ICAO大會，台灣行動團也與貝里斯民航局長Lindsay Garbutt（中）展開雙邊會談。（圖／民航局提供）

交通部表示，台貝雙方民航主管機關瞭解備忘錄的簽署，不僅強化雙方簽署航空服務協定之意向，亦象徵兩國友好關係更向前邁進一步。未來兩國簽署航空服務協定後，將可為雙方航空公司創造更具彈性之營運空間，並有助國籍航空公司拓展國際航網，便利雙方人民往來，對進一步加強兩國經貿合作及觀光發展均有助益。