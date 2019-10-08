黃寶慧獨家專訪　馬國「準首相」安華:「MOVE ON」邁向未來 忘記過去

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ETtoday新聞雲執行董事，同時也是《慧眼看天下》主持人黃寶慧，繼去年七月第二度獨家專訪馬來西亞現任首相馬哈迪後，本月8日又再度率領採訪團隊前往馬國，獨家專訪明年即將接任首相的執政黨領袖安華，這也是國內媒體首度與這位「準首相」面對面的第一人。安華在受訪中強調，馬來西亞不僅歡迎台灣的投資，也希望在高科技領域上和台灣合作。

▲馬來西亞準首相安華接受《ETtoday新聞雲》執行董事《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪。（圖／記者吳杰澄攝）

馬來西亞是台灣第七大貿易夥伴，更是在東協國家中除了新加坡之外，最重要的經貿合作對象。對於台灣積極推動的「新南向政策」，未來他上任後要如何加強與台灣的雙邊互動，安華強調，雖然馬來西亞跟中國大陸有外交關係，但馬來西亞歡迎世界各國，包括台灣的貿易團和投資，尤其在人工智慧及物聯網等領域，馬來西亞應該和台灣充分合作。

回顧20多年前，馬哈迪和安華曾是首相和副首相，當時一度被視為馬哈迪的接班人，但卻因為對處理亞洲金融風暴立場相左而決裂，被冠上不名譽的罪名，兩度入獄。直到去年已退休的馬哈迪再次出馬競選，為了爭取黨派和選票合作，馬哈迪和安華放下恩怨「一笑泯恩仇」，當選後馬哈迪更承諾兩年後會交班給安華，回想起這一段歷史，安華用「MOVE ON」來形容心境，也就是「邁向未來，忘記過去」。安華強調為了改革，他現在和馬哈迪互動良好，因為國家和人民絕對是第一優先，接下來才是個人和家人所忍受的苦難。

▼“準首相"安華:歡迎台灣來馬來西亞經貿投資。（圖／記者姜國輝攝）

而最為人所樂道的，就是安華先前入獄後，他的妻子旺阿茲莎始終相挺，代夫出征，在政壇上一路過關斬將，最後當了現任副首相，而他的女兒努魯伊莎，也繼承父親的政壇路，選上國會議員。努魯伊莎在反對運動上的表現，更被馬來西亞人稱為「烈火莫熄」公主，談到妻子和女兒，安華用感性的口吻，稱讚妻子是完美的女人，因為旺阿茲莎是他人生的伴侶，兩人傾聽彼此的話，也互相交流。對於女兒努魯伊莎，身為父親的安華，很心疼女兒犧牲青少年的生活，又沒有父親陪伴，在政治上忙碌向前，但他依然對女兒充滿祝福。

雖然即將接任首相，但安華沒有任何架子，不僅親切和黃寶慧自拍留念，在合照時還打趣地說「主持人好漂亮，但我看起來好老」，讓專訪現場笑聲不斷，而專訪結束，安華帶著黃寶慧參觀辦公室，包括他保存當時在獄中讀的書，還有穿過的拖鞋，安華還特別帶領大家來到一幅畫著竹子的中國水墨畫前，解說竹子代表的是「堅毅」，並且用簡單的中文，對採訪團成員說謝謝，顯示安華對中華文化的認同與了解!

▼親和力十足!安華與主持人黃寶慧自拍，打趣說"我看起來好老"。（圖／記者姜國輝攝）

▼安華更當面邀請黃寶慧，2020年再來馬來西亞到首相府專訪他，更多完整的專訪內容，請鎖定下周六(10/19)晚間九點播出的《慧眼看天下》。（圖／記者姜國輝攝）