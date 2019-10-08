▲ 經濟部菜市金馬獎出爐，新北市場九成五獲星級認證。（圖／新北市市場處提供）

記者郭世賢／新北報導

「2019經濟部品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」成績於日前公布，新北市再奪佳績。包括汐止金龍市場及汐止觀光夜市獲得品牌市集肯定，由直轄市推薦至中央評核，新北總計4座市場及38攤獲選，其中市場皆達4星認證，而樂活名攤亦獲得3星至5以上認證，為全國最多。

由經濟部主辦的「品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」向來為傳統市場界的最高榮譽，素有菜市場金馬獎之稱，各縣市政府無不積極投入輔導爭取佳績。其中，自2016年增設品牌市集以來，新北市總計已有8座市場獲得品牌市集認證。

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新北市政府市場處表示，透過歷年的評核機制，新北市場獲得優良市集有效星級認證高達36座，已達所有公有市場的95%。而除了輔導市場及攤商取得星級認證外。近年，市府更著重於質的精進，而以「市場品牌化」做為市場發展重點，包括親子友善、銀髮友善到今年的暖心市集等主題品牌打造。

今年同時獲得品牌市集與4星認證的汐止金龍市場會長劉定煌表示，過去著重在攤位整潔、明亮及衛生等基本條件提升，但成績一直無法突破。今年加入網路行銷概念，打造專屬網路商城，透過宅配方式延長市場服務時間，讓上班族可以「上班買菜、下班拿菜」，期望打造成為社區的好鄰居。

繼獲得新北好市金讚獎－卓越精英獎後，再榮獲樂活名攤5星認證的瑞芳美食廣場豐味肉焿老闆陳志豪表示，身為二代接班投入經營，才知道傳統攤位經營模式已面臨到許多的困難與挑戰。近年來，在市府的輔導下，自己對於攤位經營，更繪製出屬於自己的夢想藍圖。除了藉由市府攤位改造計畫導入，重新打造品牌意象及食品安全外。今年，更努力提升軟體面實力，包含專利申請、導入行動支付及經營社群粉絲等，希望提供最好的品質與消費者體驗。

市場處代理處長何國誠表示，除了持續建構良好的消費環境及進行硬體改善外，市府也持續導入青年創業、特色行銷、食品安全衛生及多元支付等創新經營觀念，積極輔導攤商建立消費者友善觀念，讓攤商願意自主提升，改善陳舊內裝與經營型態，也希望大家可以抽空到市場，見證攤商努力的成果。

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