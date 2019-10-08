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愛上空服員　桃機移民官濫權查詢情敵個資還外洩

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▲桃園機場李姓移民官利用權限，私自上網查詢空服員女友的前男友個資，還傳給他人觀看，遭查獲後依規定記過一次懲處。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場李姓移民官利用權限，私自上網查詢空服員女友的前男友個資。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場一名李姓移民官今年7月利用工作職務之便，疑因個人感情因素上網查詢相戀的空服員前男友個資，將其個資截圖傳給他人觀看，後來被男子得知憤而投訴該單位主管，質疑李利用職務之便窺探他人個資隱私，已明顯觸法；移民署查獲確有此事，除約談李員，並向廉政署自首，李員私下與男子達成和解，移民署依規定將李記過一次，並取消其查詢旅客個資權限，廉政署亦已立案偵辦中。

據移民署國境事務大隊表示，這起事件發生於今年7月間，調來桃機已有2年多的李姓移民官，疑似因為個人感情因素戀上一名某航空公司空服員，獲知空服員曾與前男友仍然保有聯絡，李竟然利用工作之便調閱前男友個人資料，私下將男子個資以截圖方式傳給友人觀看。

男友經由友人得知自己成為李員查詢對象，連個資都外洩，還傳給其他友人觀看，已明顯違反個資法，憤而向李員主管單位投訴李員濫用權限將旅客個資外洩。

移民署國境事務大隊透露，事發後立即約談李員，並取消其查詢旅客個資權限，同時依規定予以記過一次懲處，李員事後深感懊悔，除已向廉政署自首外，也與當事男子達成和解；至於違反個資法部分，已由廉政署立案偵辦中。日後將強化內部稽核，落實個人資料保護，確保民眾權益。

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