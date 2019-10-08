「我的還沒印好」…潤寅詐貸案律師竟將卷宗外帶　法官傻眼停審找法警領回

▲潤寅詐貸84億元，負責人楊文虎夫妻潛逃遭通緝。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

記者羅志華／台北報導

北檢偵辦潤寅詐貸案，向法院聲押秘書林奕如、財務莊淑芬等8人，北院於10月8日下午召開聲押庭，不料幾名當事人的律師似乎搞不清楚狀況，竟將聲押卷宗影本帶至院外店家影印，還在庭上向法官稱，「我的書卷還沒影印好，你現在不能開庭，會影響當事人的防禦權」，此話一出讓法官當場傻眼，緊急暫停審理，並請檢察官指揮法警到影印店取回資料，後續將調查相關違法、洩密責任。北院行政庭長黃珮禎表示，為確保被告的防禦權，讓辯護律師調閱聲押卷宗，已是偵查不公開特例中的特例，不料他們竟將資料帶至院外，法治素養仍須補強。

潤寅實業涉嫌向台企銀、王道、星展等14家銀行詐貸84億元，負責人楊文虎、王音之夫婦在事件爆發後，於6月中失聯，疑似潛逃香港，北檢通緝2人20年。北檢10月7日兵分18路搜索、約談潤寅公司職員，於8日凌晨向法院聲請羈押秘書林奕如等8名被告。

北院為確保被告的防禦權，於8日下午開庭前，先讓幾名被告律師閱卷，不料他們影印一份後，竟將影本帶至院外店家影印，開庭時還在庭上大剌剌地宣稱，「我的卷宗還沒印好，法官不能開庭！」，讓法官超傻眼，趕緊暫停審理，並請檢察官協助將卷宗帶回。北院行政庭長黃珮禎表示，聲押庭卷宗不得公開，不料律師們竟將資料帶至院外，出外時的安全、影印的方式及過程中經手的人員，都大大增加曝光的風險，對方竟渾然不覺，還在庭上「大聲主張」，實在不可取。

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