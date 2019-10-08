影／憂民進黨執政鎖國　韓國瑜：再往下一步…台灣就跟北韓一樣了！

記者袁茵、黃巈禾／台北報導

距離2020總統大選不到100天，中華民國工商建設研究會8日在台北福華大飯店舉辦「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」成立大會，國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜皆到場參與。韓國瑜提到，東協正式邀請澳洲、紐西蘭、中國大陸、南韓加入關稅同盟，台灣沒辦法加進去，再往下一步，台灣就跟北韓一樣了。

韓國瑜致詞時提到，對於台商幾十年來為了台灣經濟發展不停付出貢獻感到無比佩服，從台灣工商界可以看到了不起的精神，所有人賺錢不忘愛國，愛國不忘賺錢。

▲韓國瑜出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

韓國瑜說，台商是非常神奇的，韌性勤勞打拚，轟動全亞洲，甚至全世界！為什麼台灣人這麼勤勞？為了成功，吃任何苦都不怕。好多人白手起家，了解所有奮鬥都在懸崖旁邊，沒有退一步的空間，只能夠衝。

「太多了不起的台商！」韓國瑜舉例，「我看到在密克羅尼西亞一個小島上，20多年前，那個島的女孩子不穿上衣，路邊的人看到陌生人，還會拿石頭來丟！非常非常原始！但是做夢都沒想到的，台灣人已經在上面開工廠，這是不可思議的！像這種故事在台商身上…真的是讓我們為之感動，我們覺得台商真的是很了不起。」

韓國瑜說，大家在國際上跑、接待國際客戶，跑來跑去、看來看去，內心能不憂慮嗎？今天台灣現況是什麼樣子？大家不擔心嗎？民進黨蔡英文執政3年半，就算超越黨派來看，還是讓太多台灣人傷心，讓太多綠軍支持者覺得憤恨，為什麼給了民進黨這麼好的機會，讓蔡英文當總統、立院過半，還是不能讓台灣安全、人民有錢、人民安居樂業？

韓國瑜表示，台灣的未來，這一輩的人都很清楚，下一代年輕人前途是越來越緊急、未來越來越讓人擔心。希望民進黨能夠爭氣，偏偏這個執政黨帶給大家無盡辛苦、懊惱，為什麼這麼沒出息的民進黨，執政三年半可以把台灣搞成這樣？

韓國瑜提到，東協正式邀請澳洲、紐西蘭、中國大陸、南韓加入，總共16個國家加入關稅同盟，「台灣沒辦法加進去，再往下一步，台灣就跟北韓一樣了！整個被鎖住了！我們能不擔心嗎？所以我們必須突破現狀，未來台灣只有兩個字，『開放』。」

韓國瑜指出，只要在國家安全沒有威脅之下，「我們必須開大門走大路，勇敢的走出去！」而且不能再等了，一天都不能等待，「我們的未來就在你我台灣同胞手上！」2020年1月11號，要靠神聖選票來改變台灣，希望大家不論是對總統或立委，都能夠全力支持。

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