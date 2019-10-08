馬蹄露縫11針！微博曬傷勢報平安：現在還可以　萬名陸網友心疼

▲馬蹄露臉部掛彩。（圖／翻攝無線新聞）



記者邱茀濱／綜合報導

港府日前引用緊急法通過《禁止蒙面規例》，引發一連串不滿的聲浪，各處都有衝突，而香港藝人馬蹄露也在旺角與示威者起口角，最後被打到頭破血流，連嘴角也爆血，共縫了11針。不過，她8日凌晨在微博上報平安，表示「現在還可以」。不少網友看到都大讚她很勇敢，留言指出「加油，14億同胞始終和你在一起」。

為了反對《禁蒙面法》及不滿警察執法等，大批示威者6日在各區遊行，而馬蹄露當時頭戴深色帽子、身穿綠色T恤，與在場示威者發生爭執，並在街上互相指罵，期間還被人用雷射筆不斷照射，隨後進入旺角警署報案。

▲馬蹄露8日在微博上報平安。（圖／翻攝微博／馬蹄露Celine，下同）



馬蹄露向警方還原真相指出，因為見到示威者在破壞中資銀行的提款，便開始拍攝畫面，「沒想到他們之後便衝來打人，搶走我的電話，後來我一路追著他們再次拍攝，結過又被他們打。」據悉，她被打到頭破血流後，頭上縫了7針、下巴及嘴巴共縫了4針，共11針。

不過，馬蹄露8日凌晨3點在微博上分享3張自己傷勢的照片，包括嘴唇、嘴角以及頭上都有未拆線的痕跡，並表示「向大家報平安，現在還可以」，最後還hashtag寫出「示威遊行」及「反送中」等字樣。

該則貼文一出，有近1600個轉發、1萬多則留言以及7萬多個讚，網友紛紛留言表示「你真的超級勇敢。但請一定要注意安全。希望你的血沒有白流，可以幫助人們看清蟑螂的真實面目」、「你真的很勇敢，心疼你，一定要保護好自己」、「你超棒」、「傷口太長了，暴徒沒有人性」、「對付暴徒只能智取，不能蠻幹」。

▲馬蹄露不斷拿起手機拍攝，隨後遭示威者用雷射筆照射。（圖／翻攝無線新聞）



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