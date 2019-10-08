印度接收首架「飆風戰機」　換裝空軍戰力對抗中巴

▲飆風戰機（Rafale）示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）出訪法國並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面，但是最受人矚目的行程，還是接收印度軍購的36架飆風戰鬥機（Rafale）當中的第1架，以換裝新戰機回應中國與巴基斯坦的軍事威脅。

辛赫先是前往港口城市波爾多（Bordeaux）參觀達梭公司（Dassault Aviation）的飆風戰機工廠，之後前往法國南部小鎮梅尼亞克（Merignac）與法國國防部長帕利（Florence Parly）主持印度教十勝節（Dussehra）的傳統祈禱儀式Shastra Puja，祈禱後，辛赫將搭乘飆風戰機短暫升空，這場祈禱儀式在十勝節有崇拜武器和武力的意義，而今天在印度也正好是十勝節最後一天，印度教徒家家戶戶今晚將進行祈禱儀式。

辛赫在推特上發文表示，「很高興來到法國，這個偉大的國家是印度重要的戰略夥伴，我們的特殊關係遠遠超過了正式關係的領域，我對法國的訪問，旨在加深兩國的戰略合作關係。」

面對中國已在中印邊境大量部署殲10C、殲-11等新型戰機，而巴基斯坦也在中國協助下換裝中巴合作的JF-17（梟龍戰機），印度空軍急需淘汰老舊戰機，而飆風戰機就是印度空軍用來對抗中、巴而寄以厚望的新式戰機。

▲印度購買了36架飆風戰機。（圖／路透社）



印度2016年9月以78.7億歐元向法國採購36架飆風戰機，儘管印法今天舉行首架飆風戰機接收儀式，但首批4架飆風戰機預計要到2020年5月才會飛抵印度，所有的飆風戰機將會在2022年9月前完成交貨。

印度空軍評估應付巴基斯坦和中國的威脅，需要42個戰機中隊，但目前只擁有30個中隊，且隨著米格21（MiG-21）、米格27（MiG-27）逐步退役，戰力在未來兩年將急速下降，準備再採購114架戰機替補。

此外，印度海軍對目前使用的米格29K（MiG-29K）艦載機並不滿意，也正計畫以150億美元採購艦載機供航空母艦使用。

飆風戰機由達梭航太公司於1970年代開始研發，2001年開始服役，最大速度 1.8馬赫（1,912公里/小時），最大升限15,235米，最大航程約3,400公里，作戰半徑約1,852公里。

飆風戰機主要武裝包括AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈、R.550魔術2空對空飛彈、超級530D空對空飛彈、MBDA MICA IR/RF雲母中/短程空對空飛彈、流星主動雷達導引超視距空對空飛彈、AM-39飛魚反艦飛彈、AS-30短程空對地飛彈

ASMP-A中程空對地飛彈、MBDA「阿帕契」反跑道巡航飛彈、暴風影巡航飛彈、SBU-38/54/64 AASM-Hammer精確導引炸彈。

目前飆風戰機的主要用戶，包括法國空軍、法國海軍、埃及空軍、卡達空軍，印度在正式接收戰機後，將成為最新的用戶。

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