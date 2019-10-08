重視民間社工師薪資　市議員蔡筱薇爭取正常化

▲台南市議員蔡筱薇，向市府爭取民間社工師薪資正常化。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市政府社會局委外招標的民間團體社工師薪資，低於中央規定之事宜，台南市議員蔡筱薇10月8日於市議會上提出此議題，希望市府能重視民間團體社工師的薪資，社會局長黃志中也承諾2020年度開始，民間團體社工師薪資將比照中央規定來辦理。

蔡筱薇說，社會福利業務以「方案委託」的方式公開招標早已行之有年，但在業務大量外包的今日，碰上政府預算不合理，過低的社福預算，就等同犧牲機構社工的勞動條件，而此舉也反映政府對於社會工作專業的低估。

目前現行中央規定，委外民營非營利組織聘僱的社工基本月薪應為3萬4千，如有社工師執照則為3萬6千，然而台南市政府給予委外的民營非營利組織經費，無論有社工師執照與否的社工，都是統一標準的3萬3千塊。

蔡筱薇指出，委外並非把問題都交給委外民營非營利組織，而是藉由民間與政府合作，把社會問題給降低，但不符合預算的經費結果，反倒讓民間團體需自籌財源，「舉辦記者會都漂漂亮亮，然而實際上的社會問題還是存在的」

蔡筱薇強調，社工低薪的困境，希望政府來重視，如果政府編列預算時就破壞社工薪資行情，其制度更無法鼓勵資深專業的社工留任，不然社工師高流動率的結果，反而是整個社會來概括承受。