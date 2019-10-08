影／韓國瑜：國民黨敗了會被民進黨抄家滅族　台灣變一黨專政

記者黃巈禾、袁茵／綜合報導

距離2020總統大選不到百日，國內六大工商團體之一的中華民國工商建設研究會，8日舉辦「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」成立大會，國民黨總統參選人韓國瑜、國民黨主席吳敦義皆到場參與。韓國瑜表示，2020大選國民黨若慘敗，將被民進黨以各種手段抄家滅族，而台灣可能被一黨專政。





▲韓國瑜出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

韓國瑜表示，不光是總統要贏，國民黨所提名的立法委員，所有工商界好朋友，所有台灣同胞，一定要全力來支持，「說一句最不客氣的話，民進黨執政輸掉，明年敗了，它還是非常強大，民進黨敗了，還是一個強大的團隊；可是國民黨敗了，就有可能被民進黨用不合法手段抄家滅族，台灣的未來，有沒有可能變一黨專政？走向民主逆流？絕對有可能」。

韓國瑜指出，所有工商界會員賺錢不忘愛國，愛國不忘賺錢，台商的生命力、韌性、勤勞打拚轟動全亞洲、全世界，一直對台商奮鬥的精神非常好奇，其實可以做很多調查，為什麼台灣人這麼勤勞，為了企業、為了衝刺，甚至為了自己成功，吃任何苦都不怕。

韓國瑜提到，很多人創業當時，可能都跟父母、兄弟姊妹、岳父母借錢，在場很多白手起家的人都知道，很多時候都在懸崖邊，沒有退一步空間，只有往前衝。

「太多了不起的台商！」韓國瑜舉例，「我看到在密克羅尼西亞一個小島上，20多年前，那個島的女孩子不穿上衣，路邊的人看到陌生人，還會拿石頭來丟！非常非常原始！但是做夢都沒想到的，台灣人已經在上面開工廠，這是不可思議的！像這種故事在台商身上…真的是讓我們為之感動，我們覺得台商真的是很了不起。」

韓國瑜表示，台商們在國際上跑、接待國際客戶，跑來跑去、看來看去，內心能不憂慮？台灣現況令人擔憂，總統蔡英文執政3年半，就算超越黨派來看，還是讓太多台灣人傷心，讓太多綠軍支持者憤恨，為什麼給了民進黨這麼好的機會，讓蔡英文當總統、立院過半，還是不能讓台灣安全、人民有錢、人民安居樂業？

韓國瑜指出，台灣的未來，這一輩的人都很清楚，下一代年輕人前途是越來越緊急、未來越來越讓人擔心，希望民進黨能夠爭氣，偏偏這個執政黨帶給大家無盡辛苦與懊惱，為什麼這麼沒出息的民進黨，執政三年半可以把台灣搞成這樣？

韓國瑜提到，東協正式邀請澳洲、紐西蘭、中國大陸、南韓加入，總共16個國家加入關稅同盟，「台灣沒辦法加進去，再往下一步，台灣就跟北韓一樣了！整個被鎖住了！我們能不擔心嗎？所以我們必須突破現狀，未來台灣只有兩個字，『開放』。」

韓國瑜強調，只要在國家安全沒有威脅之下，「我們必須開大門走大路，勇敢的走出去！」而且不能再等了，一天都不能等待，「我們的未來就在你我台灣同胞手上！」2020年1月11號，要靠神聖選票來改變台灣，希望大家不論是對總統或立委，都能夠全力支持。

▲國民黨主席吳敦義於「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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