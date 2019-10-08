掛牌以來單季首度轉盈　國光生技第3季營收年增60.7%創新高

▲國光生技。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（8）日公告9月營收為2.69億元，較上月同期增加24.9%，較去年同期成長173.4%；第3季營收5.06億元，季增381%，年增60.6%，雙雙創新高紀錄，法人表示，這是國光生技掛牌以來，單季首度轉盈；累積今年前9個月營收6.72億元，年增61.7%。

國光生技表示，9月營收再創今年新高，主要是因為與Sanofi賽諾菲疫苗集團旗下美國Protein Sciences公司合作順利，並將其重組蛋白四價流感疫苗推到歐、美上市，同時認列今年4月出貨予大陸深圳天道醫藥公司低分子依諾肝素鈉的營收額所致，顯示海外布局正式邁入回收期。

請繼續往下閱讀...

目前國光生技與美國Protein Sciences訂單的流感疫苗都已經在9月底以前全部交貨，共760萬劑，接下來10月開始，將以生產國內公費流感疫苗為主，預定11月中旬全部完成，也就是說，第4季是以台灣的公費流感疫苗出貨為重點，將帶動國光生技下半年營收有更好的亮麗表現。

國光生技表示，原本美國Protein Sciences簽約訂單欲達800萬劑，由於廠區第一條填充線產能幾近滿水位，因此允諾先以760萬劑為出貨目標，待未來建置第二條無菌針劑充填線，估算2021年第4季起總產能約可達1億劑之際，海外訂單量也可同步衝高。

法人表示，預估中長期來看，國光生技除了拓展美國市場有成，再加上中國大陸民眾對於進口流感疫苗偏好度正逐年提高，預計將可為國光生技西進市場帶來成長空間。

至於腸病毒疫苗部分，國光生技非常關切國內持續出現腸病毒感染病例及併發症狀況，目前旗下安特羅生技（6564）已優先針對有可能致命的腸病毒71型，研發完成相關疫苗，預計在2020年第2季申請藥證，一旦順利通過取得，產品最快可望於第4季上市，有助於改善台灣腸病毒疫情。

根據疾管署資料，今年累計333例腸病毒71型個案，其中42例為腸病毒併發重症，已經高於2016到2018年同期，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各2例，克沙奇A9型、B5型、伊科病毒11型各1例，造成停課班次已達258班以上，疫情呈逐年增長的趨勢。