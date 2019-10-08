路平專案再升級　黃偉哲：保障市民行車用路安全為優先

▲路平專案再升級，市長黃偉哲以保障台南市民的行車用路安全為優先。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

道路安全是城市發展的重要指標之一，台南市政府的責任是提供市民安全舒適的用路環境，市長黃偉哲10月8日出席「路平政策最上道，路面品質一把罩」記者會，由工務局向市民朋友說明，市府今年投入40多億元於路平政策的成果。

黃偉哲市長指出，他就任以來即積極推動「路平專案再升級」政策，未來盼能實現全面管理路平政策，提升管線單位層級，優化道路品質。黃偉哲指出，關於路平，常受民眾上網抱怨的問題之一便是人孔蓋。台南大約有40萬個人孔蓋，對於單一路段密集設置、維修管線挖掘回填人孔蓋，造成民眾行車不便的問題，市府將會檢討，尤其為了保障機車騎士行車用路安全，未來將會優先處理。

黃偉哲表示，台南雖不是台灣面積最大的縣市，但道路長度卻是全台第2，總共有4600公里，其中雖包含公路總局負責管理的省道部分，但屬於台南轄內的道路，台南市政府一定會負起責任；連同未計算在內的農路，台南道路養護的面積跟長度其實非常寬廣。因此，他特別感謝前瞻計畫如同及時雨，能夠增加24億的經費，讓台南的道路養護及路平政策可以落實做得更好，同時，也感謝市府團隊的努力，讓相關工程能如期如質完成。

黃偉哲表示，路面孔蓋多、管線挖掘頻繁、回填不平是最大的民怨，台南市的「路平專案」目標是：將重要道路的平坦度提升至比高速公路佳。市府的路平政策包括「路平專案」、一般道路維護及道路挖掘管理。其中，實施路平專案路段優先考量重要聯絡道路、使用交通量、觀光遊憩區域、銜接路平專案完成路段串聯路網，及其他如政策性配合路段（如污水下水道管挖），每年編列3-5億元經費；其他道路則依需求進行道路維護，每年投入20億元以上。今年再加上爭取中央前瞻計劃，全市道路維護經費已高達40億元以上。

今年已完成，或在年底前將完成的路平專案道路有：北區文賢路、永康區自強路及善化區建國路、新化區南168線及南170線、安定區國道1號安定交流道聯絡道路改善工程、中西區海安路、西門路和南區明興路、濱南路等。一般道路維護則有約40條已完成刨鋪，煥然一新。

路平專案資訊公開讓台南市民檢視，也邀請市民一起來關心用路環境，對於路平專案有任何疑問，可洽24小時專線電話215-5555、網址：

http://diggis.tainan.gov.tw/tnroad/html/sysmanger/LuPing/Cindex.asp