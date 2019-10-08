日本賀電烏龍一場　網友：這比遲到魔絕對嚴重百倍

▲福岡的中華民國108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

記者黃巈禾／綜合報導

日本首相安倍晉三罕見慶賀我國國運昌隆，但事後日本政府澄清賀電並非出自首相府，至於消息到底是誰傳的？外交部則說，此為駐福岡辦事處接獲長期信任的政壇友人轉交日方賀電，經查後瞭解日方未列入官方紀錄。對此，律師葉慶元以「貽笑東洋」形容信件烏龍。

福岡分處日前在國慶酒會會場公布安倍晉三的賀電，賀電中寫道：「由衷祝福中華民國108年國慶酒會盛大舉辦，同時也祝國運昌隆，與會人士健康幸。」但事後卻遭日本官方否認，賀電並非發自首相府，因此，未列入官方紀錄。

葉慶元8日透過臉書表示，他為了日本稱呼我國為「中華民國」開心一整晚，沒想到是烏龍，「謝長廷治下的福岡分處，了不起！了不起！」

還有網友紛紛留言表示，「要不要乾脆說川普跟普丁雙十要來台灣祝賀國慶比較快？」、「這比遲到魔絕對嚴重百倍」、「大哥哥可以改說隔壁阿姨生日快樂」

對此，外交部8日表示，此為駐福岡辦事處在籌備國慶日活動期間接獲長期信任的政壇友人轉交日方賀電，駐處事後注及該賀電並未出自日方的署名單位，經主動查證後瞭解日方未列入官方紀錄，因此，該賀電也未計入我駐處國慶活動新聞稿的統計資料。

外交部重申，相關發展情形我方與日方均有充分瞭解，並掌握日方立場，台日關係友好，溝通管道順暢，今後將持續發展雙方堅實的夥伴關係。

行政院長蘇貞昌也表示，受過外交訓練又公職在身的人，如果是日本首相、副首相稱呼我國正式的國名，確實是外交上很大的突破，何其重大，也更應嚴謹，受過外交訓練卻這樣就公布確有不當，應該查處。

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