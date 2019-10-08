NASA曝最強颱風照！哈吉貝24小時罕見「暴壯」　日專家：威力不減直撲關東

▲NASA預估，哈吉貝將於今晚達到強度巔峰。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

今年第19號「最強颱風」哈吉貝（HAGIBIS）即將襲日，日本專家指出，哈吉貝中心氣壓在短短24小時下降77百帕，具有超級颱風「快速增強」的特有現象， 是極為罕見的案例，關東東京地區須嚴加防備。美國太空總署（NASA）也公布衛星紅外線儀器觀測，哈吉貝6日增強為超級颱風後，雲頂溫度極低，表示風暴非常強大、且具猛烈降雨潛力，預計將於8日晚間達到強度巔峰。

日本氣象廳觀測，哈吉貝目前持續以時速20公里速度，向北西朝日本南方海面逼近，中心氣壓915百帕，近中心最大風速達每秒55公尺，瞬間最大風速每秒75公尺，7級暴風圈達650公里。

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▲恐怖風暴照曝光！NASA：寒冷雲頂代表暴風圈挾帶猛烈雨勢。（圖／翻攝NASA）



日本放送協會（NHK）報導，強颱特有「快速增強」現象，是在24小時下降40百帕，依據氣象廳觀測，哈吉貝中心氣壓在6日傍晚6時至7日傍晚6時、24小時內降低77百帕，驚人數據非常罕見。名古屋大學教授坪木和久認為，哈吉貝過去侵襲的海域水溫都高於30度，導致快速增強，而日本海水溫度仍高於正常水平，很可能在威力不減弱狀態下，12至13日直撲日本，關東地方須嚴加戒備。

NASA也公布7日的衛星影像指出，颱風風暴越強，進入對流層的溫度就越高、雲頂溫度也較低，寒冷的雲頂也代表暴風圈挾帶猛烈雨勢。依據觀測，哈吉貝於7日達到超級颱風強度，不僅顯示出清晰的颱風眼，周圍覆蓋高雲、強風，西南部的低層中心也擁有強大雷雨風暴，預估未來將向西北移動，一路保持速度、強度，並於8日晚間達到強度巔峰。

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▼哈吉貝24小時罕見暴壯！日本教授：恐威力不減直撲關東。（圖／氣象廳）

