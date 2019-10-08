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6年做25次手術！　罕病姐「苦等妹出生」了心願…5天後安詳離世

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記者黃心瑀／綜合報導

英國一名6歲小女孩達西（Darcy）患有先天性畸形，屬於一種罕見疾病，出生之後就進行過20次的一般手術跟5次的開胸手術；但她的病情卻在2018年底開始惡化，她最大的心願就是看到媽媽肚裡的妹妹出生，不過就在妹妹來到世上的第5天，她卻在準備上學時昏倒，並在隔天早晨不幸身亡。

根據《太陽報》報導，達西患有多重器官畸形，身體的各個系統都會受到影響，在她僅僅只有6年的生命中經歷了20多次的手術，儘管她有望能夠活到成年，但一切的事情都在今年1月變了調，她在一天準備上學的途中突然昏倒，並在第二天早晨因為遭受感染，心臟驟停死亡。

達西的媽媽艾蜜莉（Emily Nixon）說，達西的妹妹在1月19日出生，比預產期快了2周，所以在妹妹出院之後，兩人相處了大約一天的時間，達西一直很期待妹妹的出生，儘管沒有力氣擁抱，她還是會坐起來看著妹妹並且感到開心。

1月23日早晨，達西因為昏倒被送往醫院，醒來後與媽媽聊天幾個小時，但卻在一瞬間身體狀況急速下降，在隔天凌晨5點時被宣告死亡。艾蜜莉說，達西這一生已經受夠折磨了，短暫的生命當中進行很多手術，也對她的身體遭受許多傷害；最後全家人在臨終關懷醫院，拍下許多照片留念，但最令人不捨的還是，達西沒有足夠的時間跟妹妹在一起，因為這是她最想要、令她最興奮的事情。

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