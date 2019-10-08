露天燃燒廢氣太燻！入秋違規高峰期　台南加強稽查打擊空污

▲台南市環保局為捍衛市民呼吸乾淨空氣的權利，將針對露天燃燒熱區加強稽查取締。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

每年10月至翌年1月期間為露天燃燒高峰期，這4個月份露天燃燒裁罰件數高達全年度裁罰件數的61％，且恰逢台南位處東北季風背風面，大氣擴散不佳的時節，環保局為捍衛市民呼吸乾淨空氣的權利，將針對露天燃燒熱區加強稽查，經查獲可依違反空氣污染防制法告發，最高可裁罰10萬罰鍰，民眾請小心。

環保局表示，秋冬季因氣候乾燥且逢冬季旱作收穫、果樹修枝等農耕需要，是露天燃燒的高峰，2018年至今露天燃燒裁罰總計195件，裁罰金額達365萬元，其中前幾名熱區分別為麻豆區27件、歸仁區19件、仁德區16件、新營區13件；2019年10月起市民陳情露天燃燒的件數亦較往常增加，為捍衛台南市空氣品質，稽查人員將針對長期監控之熱點區域加強稽查，且同步配合「飛鷹計畫」科技無人機的運用，採陸空同步聯合進擊方式，使露天燃燒無所遁形。

環保局長林淵淙表示，農業生產區產生的稻草、修枝等建議多採用切碎翻耕入土方式，可以增加地力提升農作物品質；另外一般廢棄物部分則呼籲市民勿貪圖一時方便露天燃燒，應打包後交付垃圾車，在秋冬大氣擴散條件不佳時為維護空氣品質，抓到露天燃燒將重罰，呼籲市民朋友勿存僥倖，違法露天燃燒污染空氣，共同守護大台南環境品質。