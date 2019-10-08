蘇貞昌：中華民國最不快樂是在國民黨執政時期

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委李彥秀8日在立法院質詢時指出，台灣的免簽國在前總統馬英九主政時有123個，到了民進黨執政後僅剩下109個，包括工總、產業界對於台灣之產業政策也提出相當多疑問，甚至在民進黨的刻意操作之下中華民國逐漸不見了，造成中華民國在生日前一點都不開心、不快樂。對此，行政院長蘇貞昌回「斷交最多的是在國民黨執政時期，中華民國最不快樂」。

台北駐大阪辦事處福岡分處在「中華民國108年國慶酒會」會場公布日本首相安倍晉三的賀電，卻遭日本官方打臉賀電並非發自首相府，未列入官方紀錄。蘇貞昌8日上午在立法院備詢時表示，受過外交訓練卻這樣就公布確有不當，「應該查處」。

李彥秀8日下午質詢時質疑，這件烏龍事件到底是駐外人員求好心切「自己生出賀電」，又或者只是日方的禮貌性祝賀，我方駐外單位高調對外之後日方只能否認。李彥秀說，這件事根本貽笑國際。

李彥秀批評，駐外單位與日方代表處打交道不是一天兩天，民進黨政府更是不斷強調台日關係友好，結果竟然連一個最基本的SOP是真是假都無從判斷，難怪中華民國的生日一點都不開心、不快樂。

對此蘇貞昌說，外交人員應該嚴謹，對於日本首相的賀電是何其重大，若真有稱我們正式國名，是一個很大的突破。他認為外交人員這樣處理不當，因此要求查處。

李彥秀再批，如果連最基本的判斷都可以出錯，代表民進黨過去在外交酬庸的用人上發生很大的問題。她指出，對內從普悠瑪事件到南方澳斷橋，甚至民進黨立委陳明文300萬的事件，都讓民眾有「綠色執政、特權保證」的荒謬，對外則看到這幾年邦交國一個個減少，讓中華民國逐漸站不上國際舞台，就是中華民國在民進黨執政下不快樂的原因。

蘇貞昌表示，「斷交最多的是在國民黨執政時期，中華民國最不快樂」。蘇貞昌接著說，「亡國感最厲害是在國民黨執政，當時連蔣介石都說中華民國已經完了」。

對此李彥秀回「如果你是這樣的邏輯，我只能覺得非常遺憾」。李彥秀說，民進黨整天在淡化國家意識、喊亡國感，但邏輯上大有問題，「我非常遺憾你們把中華民國消滅，不要忘記中華民國才是我們國家的國名」。

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