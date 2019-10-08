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印度航空全體員工14日罷工！　「光輝」戰機生產停擺...

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印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像）

▲印度「光輝」戰機（Tejas）。（圖／達志影像）

記者邱茀濱／綜合報導

印度最大的軍工製造商「印度斯坦航空有限公司」（HAL），即將發動無限期大罷工。據說這是由HAL工會聯盟協調委員會（AIHALTUCC）所組織的，而他們的訴求是要求加薪。此外，HAL是印度航空業的唯一一家廠商，所以此舉會造成印度所有飛機生產製造陷入停擺。

綜合媒體報導，按照工會聯盟的決定，HAL在印度的9個航太工廠將於10月14日發動全體大罷工，他們要求立即落實自2017年1月1日起生效的工資調整案。

其實，現階段為HAL最忙碌的時期，因為他們正在洽談「Su-30MKI」的訂單，且正在製造印度國產的「光輝」式戰機（Tejas）；此外美國也宣稱有意向印度授權生產先進型的F-16，就稱作「F-21」。

有軍事專家指出，印度斯坦航空有限公司這次出現的罷工事件，其實對印度軍工實則是一次巨大的打擊，因為印度空軍戰機和民航客機的保養工作也將停止，這會造成不必要的麻煩，且若戰機維護保養出現停擺，那飛行員的生命安全也將受到威脅。

對此，HAL發表聲明稱，工會聯盟沒有意識到大環境的局限性，例如印度國防高層發布的指導方針，這不是公司所能決定的；且無限期罷工既不符合組織的利益，也不符合員工的利益，就算公司的管理層接受不切實際的要求，這必然會違反當局的方針，最後還會影響公司的競爭力。最後，他們還警告，這是一場非法的罷工，工作人員將失去各種福利。

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印度斯坦航空有限公司HALAIHALTUCC戰機Tejas

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